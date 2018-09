Ugen på spidsen: Ugly design og bøllebank

Et tilbageblik på ugen der gik, hvor den aarhusianske folkesjæl spiddes med et stænk satire og ironi af journalist Jørgen Rye. Infotainment og goddawdo fra selve smilets by.

Mandag – share

Hullet i cykeltunnelen ved Navitas bliver nu lappet, så vi er fri for at køre gennem vandpytten, og det er fino, og hele cykelturen hen over havnepladsen er i det hele taget en dejlig tur.

Det synes en hel masse fodgængere og cyklister åbenbart ikke, så de klager så meget, at kommunens folk nu har tænkt sig at klaske asfalt på de fine fliser.

»Det vil ødelægge det hele. Det er forkasteligt,« siger arkitekten bag cykelstien.

Hun forklarer, at idéen er et såkaldt ”shared space” – altså et delt område – hvor vi alle kan færdes, hvis vi viser hensyn, og arkitekten synes, at vi burde give forsøget lidt mere tid, så vi kan lære at dele.

Idéen med shared space er i øvrigt vist nok en trend over hele Europa, men i verdens mindste storby er cyklister og fodgængere ikke med på den slags pjatværk. Her giver vi ikke ved dørene, og vores motto er følgende:

»Kræv din ret.«

Tirsdag – øvdag

Store DR-dag.

En kæmpe øvdag for kollegerne på DR, hvor der skal skæres 20 pct. – svarende til nedlæggelse af 400 stillinger. Ikke mindst for sportsjournalisterne, som blev flyttet her til Aarhus og begyndte at sende i Dokk1 for blot syv måneder siden.

»Du kan blive sendt til Aarhus, kan du,« lød det først.



»Og så kan du blive fyret, kan du,« lyder det nu oveni.

En beskæring af DR med 20 pct. vækker stor bekymring - også hos de yngre seere. Arkivfoto: Lars Hansen.

Tak for kaffe, men ellers har direktionen vist mest valgt at skære hele programmer væk, og den kunne man ellers havde klaret noget mere gelinde.



Man kunne bede alle medarbejdere om at skære 20 pct. af deres programmer, og seerne kunne så tilsvarende cutte 20 pct. af deres alt for store fladskærme og 20 pct. af deres tid foran skærmen, og så ville vi alle blive 20 pct. mindre stressede.

Det ville også give mere tid til at nappe en yatzy.



Onsdag – danske

Store Danske Bank-dag.

Der er bøllebank dagen lang, og som en god kunde i Danske Bank er det jo trist at se, hvordan alle falder over vores stakkels lille bank, bare fordi den engang tog imod nogle tvivlsomme rubler ovre i et eller andet Estland i øst.

Oveni blive den rare direktør – den pæne mand – gudhjælpemig også smidt på porten, nå nej, han fratræder, selv om han da ellers virker meget gladere end Staarup og sorte Knud og hvem vi ellers har haft af løsslupne typer på den post.

Sikke noget, men mon ikke der er seks flasker god rødvin på vej til alle os kunder for svie og smerte og alt det bavl, vi må lægge ører til i disse dage.

Her i Aarhus går det heldigvis rigtig godt for Danske Bank, der jo er i gang med at bygge et nyt flot hovedsæde på Sydhavnen, og det glæder vi os til at besøge, når det vist nok åbner næste år.

»Vi vil skabe et imødekommende og kundevenligt bankhus,« har den lokale direktør udtalt, og det lyder jo dejligt. Jeg har i hvert fald tænkt mig at teste kundevenligheden, når den nye bank åbner.

»Hejsa. Jeg har lige fået et par millioner ad omveje – kan ikke huske hvorfra – og dem vil jeg gerne købe nogle ting og sager for. Er det noget, I kan hjælpe med?«

Torsdag – eksplosion

Det er dagen, eller rettere natten, da 28 ud af 31 byrådspolitikere indgår budgetforlig, men med al respekt byder dagen altså på et langt større drama.

For kort efter kl. 11 i Storcenter Nords kælder i Finlandsgade sker det, der bare ikke må ske, når man har et 15.000 liter akvarium med flere hundrede fisk.

Akvariet eksploderer.

Eller det skriver Lokalavisen, mens Storcenter Nord selv skriver, at det ”revner”.

Jeg synes nu, at eksploderer lyder bedre, og det minder mig om ”The shark tank explosion” i Mission Impossible 1. Så akvariet eksploderer, og ud vælter vand i kubikmetervis og fisk i hundredevis.

Heldigvis – og det er den lykkelige slutning på dramaet – lykkes det at redde 200 fisk.

»Pyh... godt fiskene blev reddet,« lyder en af mange kommentarer på Facebook, hvoraf de fleste er medfølende og et par er ret underlige:

»Jeg var der for at hjælpe, og jeg løb tør for ca. 13 fisk.«



»Hvad skal Svend nu se på?«

Fredag – ugly



Måske er der alligevel håb for alle os, der for længst har opgivet at følge med moden og synes, det kan være hip som hap, om man er hip eller slap.

»80’erne har ringet. Dårlig smag er hipt igen,« skriver altid hippe Politiken.

Vi er blevet trætte af minimalismens stramme tøjler, forlyder det, nu handler det om grimt design. Anskaf f. eks. en telefon, der ligner en frugtkurv, en sutsko der forestiller en plastikfisk eller sådan noget, og vil man bare have mere af den slags, kan man besøge hjemmesiden Ugly Design, fortælles det.

Sådan, og det er helt okay med mig. Og så sidder man bare lige der og ærgrer sig over, at de røg ud – de der bukser.

De sorte fløjls kassebukser.