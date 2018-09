Kommentar: Op med ho'det, Aarhus, og nakken tilbage

Mandag – katten

Og det var så den festuge.



Ingen totalt ud-af-kroppen oplevelser denne gang, men gode musikalske oplevelser rundt omkring, og så var det ugen, da jeg opdagede et nyt spillested i byen, som vist ellers har ligget der i to år.



Teaterkatten er navnet, det ligger i Kannikegade lige ved siden af det tidligere Bryggeriet, og det er altså hygge med røde vægge, bløde møbler, gamle billeder, rutinerede gæster og levende jazz.



Fredag var det Finn Odderskov, Ann Fahrenholtz med flere og lørdag Sam and the Soulmates, og begge dage var der sprød jazz og max hygge.



Så ved vi det, og det er egentlig ret sjovt at tænke på, at man har gået forbi der i to år uden at opdage hyggen bag vinduerne.



Storbyens små – uopdagede - oaser.



Tirsdag – anprise

Borgmesteren var som bekendt på besøg hos frisørmester Slikhaar i april, og det kom der en frisure, en Youtube-video og en klage til Ankestyrelsen ud af.



Klagen var, at borgmesterens stunt er ulovlig reklame for frisøren, og den vurdering er Ankestyrelsen nu også nået frem til.

»Det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgmesterens medvirken i videoen – uanset om anledningen til besøget i frisørsalonen kan betegnes som et virksomhedsbesøg – konkret fremstår som en anprisning af frisørsalonen frem for andre virksomheder,« lyder det fra styrelsen.

Hvortil borgmesteren køligt bemærker følgende:

»Jeg tager Ankestyrelsens udtalelse til efterretning med hensyn til ”anprisning”, men vil ufortrødent foretage virksomhedsbesøg i samme omfang som hidtil og rose de virksomheder, der gør det godt i Aarhus.«

Og her kan man vist godt lave en ”hvad-siger-Bundse-egentlig”.

»Sgu og fanden, så tabte jeg den, og så på en sølle studsning. Men de kan rende og hønse, for er der to, der står sammen i aarhusiansk politik, så er det erhvervslivet og mig, og i øvrigt ved den slags oldnordiske styrelser jo ikke en bønne om content marketing, storytelling, startups, social media og lækkert hår. Jeg tror i øvrigt, jeg snart skal Youtube-studses igen.«

Onsdag – Brande

JP Aarhus er blevet udvidet til også at dække de øvrige kommuner i Østjylland, og hvis jeg sad i hjørnekontoret, skulle vi udvide til også at dække Ikast/Brande Kommune.

Simpelthen – og hvorfor nu det, tænker du?

Jo, der sker altså store ting og sager på de kanter.

Det handler om ugens højspændte sag om Bestseller-milliardæren, ham fra Aarhus, der vil bygge et højhus på 320 meter – Europas højeste hus ude midt på heden. Og kommunens borgmester er pænt oppe at ringe:

»Der er en stolthed i byrådet. Det er en outstanding og once in a lifetime-mulighed.«