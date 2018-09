Kommentar: Tænk, hvis vi også havde et Å

Mandag – halløj

»Hvaså, Rysse, hvordan lyder Tarup-Paarup på fynsk?«

Lunderen – ret spøjs kollega – er i røret, selv om han har kontor lige om hjørnet, og da jeg udtaler Tarup-Paarup på smukt fynsk, kan jeg høre flere brølegrin i røret – for han har slået højttalerne til på sportsredaktionen.

Tarup-Paarup, som er to småbyer ved Odense, er jo bare et af mange vanvittige indslag i denne uges groteske fodbold-farce.

»Halløj på landsholdet«, kunne den hedde, og heldigvis for os, der har billetter til søndagens landskamp, er der torsdag aften optøning mellem Spillerforeningen og DBU, så det rigtige landshold løber ind på stadion søndag kl. 18.

Så slap vi dog for at overvære Tarup-Paarup mod Wales.

Nu får vi så heldigvis besøg af Eriksen, Schmeichel og co., og skulle de floppe, er her et godt lokalt staldtip til Åge Hareide:



Hav Stage, Sana og Bundu klar på bænken.

Tirsdag – cool

Yes, så er vi på verdenskortet igen.

Hør bare her – og vi advarer mod, at der kan forekomme engelsk.

»Take a back seat Montmartre, Kreuzberg and Dalston, because it’s time for a new generation of hip ’hoods to take centre stage. Here are 10 of the continent’s coolest neighbourhoods to put on your holiday hit-list,« skriver den britiske avis The Independent.

Med på listen over de 10 nye hippe kvarterer i Europa er Aarhus Ø:

»Dominated by a beautiful iceberg-shaped apartment building, the emerging waterfront neighbourhood of Aarhus Ø is hard to ignore. Its highlights include the BIG-designed Harbor Bath seawater pool complex and a perforated observation tower overlooking the water.«



Sådan, og personligt tror jeg, at briterne også er faldet for vores mega cool bogstav Ø.

Tænk, hvis vi også havde et Å.

Onsdag – skæg

Her er en virkelig god idé i disse sparetider.

En 48-årig kvindelig tyrkisk turist iført tildækkende hovedbeklædning møder op på selve politistationen og bliver anholdt og sigtet for overtrædelse af det nye tildækningsforbud.

»Da kvinden ikke bor i Danmark, fik hun en straksbøde på 1.000 kr., som blev betalt med det samme. Hun trak tildækningen væk fra sit ansigt, inden hun forlod stationen,« oplyser politiet i avisen.

Sådan, og tænk, hvis vi kunne få alle dem af os, der går rundt og laver ulovligheder, til at gøre det samme – selv at møde op på stationen, så kunne vi spare halvdelen af politikorpset, og resten af korpset ville få langt mere tid til at spise basser.

Apropos tildækningsforbud, så pas lige på med skæg til festlige lejligheder, for i reglerne står der faktisk følgende:

»Omfattede beklædningsgenstande kan f.eks. være huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter, kunstige skæg m.v.«

Torsdag – sup

Så skete det.

Efter at vi en hel sommer har snakket om at prøve en SUP – stand up paddle, lykkedes det endelig torsdag på en af de sidste sommeraftener, hvor vi låner to af slagsen på kærestens arbejde.

Og hold da K, det er svært – og det er grineren.

Efter at have studeret lidt Youtube-videoer drager vi afsted til Åkrogen, får pumpet de to boards op, og så er det ellers ud på vandet, hvor der først bliver padlet på knæene og senere i stående position.

Kæresten klarer begge dele i fin stil, men da jeg forsøger at stå op, vælter jeg først dramatisk bagover, og senere styrter jeg forover lige så kikset, inden jeg får lidt styr på sagerne. Men kun lidt.

Oveni er der efterhånden – desværre – en del tilskuere på stranden, også én der optager video. Og hvis man synes, at sejlsport ikke er særligt publikumsvenligt, bør man på næste VM- og OL-program indføre den her sejlsportsgren:

SUP for absolut begyndere.



Fredag – fjernsyn



Den nye DR-formand bor sørme lige ude i Højbjerg, har været chef for Musikhuset og er lige nu chef for Salling.

Marianne Bedsted er navnet, og det er da meget godt gået af hende at nå helt derop. Blot kan man imellem undre sig over, hvad de vil deroppe – de chefer – i disse sparetider.

»Jeg ser utroligt meget frem til fra årsskiftet sammen med DR’s øvrige bestyrelse, ledelsen og de mange dygtige medarbejdere at udvikle DR videre som en kulturinstitution – kendetegnet af kvalitetsindhold, relevans og nærvær,« udtaler den nye formand, mens en medieordfører fra et socialt og demokratisk parti siger det lidt anderledes:

»Hun skal jo stå i spidsen for et DR, der skal spare 770 millioner kroner over de næste år – og dermed fjerne rigtig meget godt indhold og rigtig mange gode programmer. Det er ikke just en rolle, jeg misunder hende.«

Anyways, det bliver skide godt, som min gamle chef altid sagde, og set fra Aarhus er det jo en ren vinder med en DR-formand i Højbjerg. Vi har allerede hapset børn- og ungeafdeling, vejrudsigten og sporten, så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud.

Kære Marianne: Sælg DR Byen og flyt resten af medarbejderne til DR-bunkeren i Aarhus.

Så har du allerede sparet de 770 mio. kr. så godt og vel.