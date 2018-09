Mandag – bagkvinde

En af de tunge sager er faldet på plads i byrådet.

Kvindelige politikere med formandsposter kan fremover frit vælge, om de internt på rådhuset vil bruge titlen formand, forkvinde eller forperson.

Det har et byrådsflertal vedtaget, og bagkvinden bag forslaget er et radikalt byrådsmedlem. Eksternt skal de dog stadig kalde sig formand, for det er lovbestemt.



Spændende er det, at vi nu får forkvinder i byen – sådan en har jeg aldrig set før – og selv om nogen vil synes, at det er noget pjatværk, ville man som mand også have det træls, hvis alle titler var kvindagtige.

»Hvadsåder? Kender du den om søkvinden og nonnen?«

Som mand skal man altid gå på listefødder i den slags debatter, og derfor bør det sidste ord i denne sag selvsagt også tilfalde en kvinde, i dette tilfælde Jette Skive (DF).

»I 22 år har jeg hørt på det her ligestilling, og hver gang får jeg ondt i maven, når jeg hører på det. Ingen skal kalde mig andet end rådmand, så længe jeg sidder i denne stol.«

Tirsdag – letbane

Så er letbanen til Odder omsider kommet i gang, og hvad sker der?

Så kokser det ved Dokk1, hvor letbanen tørner sammen med en bil. Heldigvis forårsager sammenstødet – så vidt vides – ingen alvorlig personskade.

»Bilen kørte af uvisse årsager ind på skinnerne og direkte ind i letbanen,« fortæller politiet.

På JP Aarhus’ Facebookside er sympatien blandt læserne – for en gangs skyld – klart på letbanens side, da vi spørger, om skiltningen er ok.

»Stakkels letbane, der konstant bliver gjort til bøddel, når det i virkeligheden er uopmærksomme bilister og cyklister,« skriver en læser, og en anden læser er på samme spor:

»Skiltningen er fin. Man skal faktisk anstrenge sig for at ramme letbanen.«

Onsdag – hola

Superligaens eneste ubesejrede mandskab og bedste forsvar må desværre skifte målmand, da AGF-målmand Aleksandar Jovanovic er solgt til spanske Huesca, hvor han nu skal parere skud fra Messi, Suarez, Benzema, Bale og den slags.

Spændende for ham – og spændende for de hvide.

Afløseren i buret bliver vist nok den 24-årige spanier Oscar Whalley, der godt nok ikke har spillet mange kampe de seneste år, men det betyder ikke noget, for søndag kommer Vendsyssel FF på besøg.

Her får vi ikke brug for en målmand, for jeg har selv boet i Hjørring engang, og på de kanter er de i topform fredag og lørdag, men intet værd om søndagen.

Til gengæld får Whalley tid til at nyde sensommersolen og vinke til os 10.000 på lægterne, mens Amini og Stage hælder stabelvis af kasser ind i den anden ende.

Og så skal Oscar da også have et velment "hola" og lidt skraldespansk fra Google Translate:

»Esperamos que sea feliz por la ciudad de la sonrisa y mantenga su jaula limpia.«

Torsdag – børn

Provinsens hovedstad, Vestdanmarks vækstmotor, Europas kulturby 2017, Europas frivillighedshovedstad 2018 buldrer derudaf, men budgettet er kokset, så der skal spares en masse millioner.

Efter en uges heftig debat om et forslag om nye skoledistrikter, trækker børnerådmanden i nødbremsen og rydder forslaget af bordet, og så mangler der pludselig et spareforslag til små 50 mio. kr. på børneområdet.

»Den store utryghed, forslaget har skabt blandt forældre og en masse andre borgere, må vi tage bestik af og lytte til,« siger rådmanden, mens en række forældre derefter meddeler, at nu er de først for alvor usikre.

Meget kan man sige om politikerne – men debatskabende er de i hvert fald i øjeblikket.

Borgmesteren har indkaldt partierne til et møde mandag og bedt Børn og Unge komme med nye spareforslag, og ugen på spidsen har helt ekstraordinært fået fingre i borgmesterens indledende talepapir til det møde.

»Kære venner. Nåh, den kunne vi ikke liste igennem, den med skoledistrikterne. Men jeg hører, at du har bakset med et nyt spareforslag i weekenden, Thomas, noget om at lade vuggestuebørn hoppe børnehaven over og starte direkte i skole. Fortæl, fortæl.«

Fredag – bedårer

Så er festugen skudt i gang med en fem-stjernet omgang Helmig med venner.

Ifølge omtaler og anmeldere var det en super koncert, hvor Thomas H. både gik i duet med sønnen, havde fruen med på kor og de gamle Gnags'ere inviteret ind som gæster. Sådan, der.

Søndag er der også musik i festugen, når Dario Campeotto synger med Aarhus Jazz Orchestra i rådhushallen.

»Det skal gerne være sådan, at folk siger: Gud fader bevares, der røg min overmund,« siger Dario i avisen, og det er såguda ret fikst sagt af den 79-årige sanger, der i øvrigt vandt det danske Melodi Grand Prix i 1961.

Og så bruger Dario et herligt ord, jeg ikke har hørt længe. Og jeg har i hvert fald aldrig hørt det om byens jazzorkester.

»Det er et bedårende orkester.«