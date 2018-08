Kommentar: Voksenpølle og singlesculler

Mandag – klovn



Denne sæsonstart for ugen på spidsen bliver en del om vand og vanvid.

For der sker altså ret meget godt og underligt ved bugt og havn i disse tider.

Denne mandag er det nye havnebad f.eks. lukket på grund af ”dårlig vandkvalitet”, som det hedder.

Og forklaringen lyder som noget, man tænker må være løgn.

»Der er ganske enkelt tale om, at nogle unge mænd har været nede i nat for at lave en pølle i børnebadet,« fortæller en hydrogeolog til Stiften.

Størrelsen på pøllen gør, at hydrogeologen er sikker på, at den kommer fra en voksen, så det må være en bevidst handling. Men hvordan han kan vide, at der er tale om unge mænd, er ikke oplyst i sagen.

Ahmenaltså, hvad sker der lige der?

Og hvem i hede hulen har så underlig humor?

Det ved jeg faktisk godt.

En ny sæson Klovn har premiere mandag, og det er da Casper – og især Frank – der allerede er i gang med optagelserne til næste sæson.

Tirsdag – spar

Feriefesterne er forbi og forude venter en sparenedtur.

Aarhus Kommune skal spare 275 mio. kr. hvert af de kommende år, og en spareplan er på trapperne og sendes i høring den 22. august.



Men allerede nu meddeler DF, hvad der ikke skal spares på.

Spareplanen må ifølge partiet ikke ramme den borgernære velfærd – altså hverken de unge, de gamle eller dem midt imellem – og i næste års budget skal der desuden ansættes flere oplevelsesmedarbejdere i ældreplejen, ligesom områder som offentlig transport og turistinformation skal forbedres.

Hvad der skal spares på, vil partiet først fortælle, når sparekataloget ligger klar.

Godt så.

Onsdag – Miami



Drama på Bugten.

En jetskifører bliver forsøgt anholdt af politiet, der er i motoriseret gummibåd, da han sejler for hurtigt og for tæt på badegæster ud for Aarhus Ø. Manden flygter imidlertid fra politiet, og så ender hele balladen med en længere bådjagt med op mod 65 km/t. omkring Knebel Vig og Egå Havn og tilbage til den Den Permanente, inden jetskibøllen bliver anholdt ved lystbådehavnen, efter at politiet først har måttet true ham med at bruge peberspray.

Det lyder helt vildt og næsten som – og den her er for ældre læsere – ”Miami Vice” med Don Johnson som James ”Sonny” Crockett og Philip Michael Thomas som Ricardo ”Rico” Tubbs på vilde bådjagter tilsat Jan Hammers fede tema.

Og måske har jetskibøllen også set ”Miami Vice”, for hans alder er næsten det mest overraskende i sagen.

Bøllen er 53 år.

Torsdag – Loveshop



»I dag er vi alle aarhusianere.«

Jens Unmack, der i øvrigt er fra Viborg, har vanen tro et pænt stort glimt i øjet, da han og Loveshop træder op på VM-scenen på Aarhus Ø.

En scene, som ugen igennem i øvrigt har bidraget glimrende til folkefesten omkring VM i sejlads, og en scene, som har givet nye musikalske input. Mit første møde med den aarhusianske folkkvartet Northern Assembly i sidste weekend var i hvert fald glimrende.

Loveshop er jo ikke nyt – men også glimrende denne torsdag aften, og ”En nat bliver det sommer” er selvsagt den perfekte afslutter.

»En nat bliver det sommer. En fjern og fin musik giver dig alt, du aldrig fik.”



Som altid sparker den tidligere Åbyhøjer Mika Vandborg den rette guitarafslutning lige i kassen, og forinden har Jens Unmack takket os for, at vi gad at komme – for man ved jo aldrig, når man skal spille til et VM i sejlsport.

»Tak, fordi I kom, Aarhus. Vi var bange for, at vi kun skulle spille for en singlesculler fra Luxembourg.«

Fredag – smuk



Når man ikke selv er til stede på årets Smukfest, må man læse sig til, hvad der foregår, og indtil videre lyder det lidt, som om festen i år er ramt af Egyptens 10 plager.



Er Britney bare baller?

Den første ramte allerede, inden festen overhovedet gik i gang, da en politirazzia på shuttlebusserne afslørede, at 11 af 22 busser ikke var i orden, og så måtte gæsterne gå.

Næste dag var den gal igen – endnu en busrazzia og senere på aftenen den tredje plage i form af et skybrud, der væltede en indgangsportal og fik en hel masse gæster til at gå hjem.

Og så lyder det også, som om der kom en plage mere forbi onsdag aften – ved navn Britney.

Topnavnet Britney Spears fik historisk mange høvl af anmelderne, deriblandt Politiken med følgende ret markante vurdering:

»Måske århundredets dårligste koncert.«