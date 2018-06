Kommentar: Tarteletter og kunstintelligens

Mandag – høns



Northside er vel overstået, og det var absolut ikke så ringe i år.

En netavis har samlet nogle scorereplikker fra festivalen, og den her er fino:

»Er du fra Aarhus?«



»Ja, er du også det?«



Efter Northside ser vi frem mod nye highlights, og det er jo bl. a. festugen, hvortil der allerede er spændende nyt at fortælle.

Aarhus Tarteletfestival holdes igen i år i festugen, og hvis man investerer 195 kr., kan man deltage og få tarteletter ad libitum, en øl, en bankoplade og et lotterinummer.

Det er alligevel noget – og dog.

For selv om jeg elsker tarteletter, går jeg som regel kold efter femmeren eller sekseren, og så er 195 kr. alligevel en del.

10 stk. klassiske tarteletter fra Karen Volf koster 15,75 kr. i Kvickly, og går man en cru ned til Extra-udgaven, kan de fås for 9,50 kr. Derefter skal der bare bikses lidt høns sammen og puttes ned i, og så er vi vel kørende for en rund 40-kroneseddel.

Jeg fandt i øvrigt tarteletnyheden på aarhusupdate.dk og er ret vild med den teaser, de lige har puttet ind før overskriften ”Tarteletfestival melder klar.”



Vi kalder det en trompet eller et rubrikpræfix i branchen, og den her er altså ret vild:

»Så kom datoen:«

Tirsdag – håndværker



Teknikrådmanden vil reservere et antal p-pladser i byen til håndværkere, så de ikke skal parkere ulovligt eller bruge timer på at køre rundt i gaderne og lede efter en plads.

»De udgør motoren, som gør det muligt at fortsætte udbygningen af Aarhus og skabe et solidt fundament for vækst i byen,« siger rådmanden, og det er flot sagt.

Oven i hatten har forslaget jo langt større perspektiver, end rådmanden måske selv har forudset, for som det fremgår af Jyllands-Postens forside selvsamme tirsdag, bliver nogle unge betragtet som dumme, hvis de tager en erhvervsuddannelse.

Men fremover vil det jo være nærmest genialt at tage en håndværkeruddannelse i Aarhus.

Det giver adgang til en p-plads.

Onsdag – kunst



Sommerens aviser er reddet.

»”Vanddragen” skal væk fra Store Torv,« mener teknikrådmanden – der var han igen – og den slags debatter kan der som regel godt gå et pænt antal måneder med.

Det er skønt, alle meninger er lige gode, mangel på kunstforstand er ingen hindring, og her kommer min mening:

»Jeg mener, at jorden er flad.«

Og jeg vil gerne tilføje, at hvis de skal i gang med at fjerne dragen, så fjern lige ham der på hesten også. Der er jo ingen konger, der rider på en hest nu til dags. De kører snarere i en Tesla eller på en mountainbike.

I en rundspørge i avisen er der livlige kommentarer om den stakkels drage, der må så meget igennem.

»Jeg vil hellere have et springvand med musik og farver,« siger en 63-årig mand.

En anden har allerede taget hul på diskussionen om, hvor ”Vanddragen” skal flyttes hen, hvis den skal flyttes:

»”Vanddragen” skal flyttes til en helt anden by,« siger en 65-årig kvinde.

Det er også en spændende debat, og her synes jeg godt, man kunne lade folket bestemme ved at udskrive en folkeafstemning. Det bliver maks. grineren.

»Hvilken by skal have ”Vanddragen”?«

Torsdag – elskede



Store VM-dag.

Hvad skal man dog mene om Trump og Nordkorea og Kina og Putin og Mellemøsten og det hele??

Ikke en dyt, skal man mene, for VM i bold er i gang, og så må verdensfreden vige for langt vigtigere debatemner som f. eks: Hvor står Messi og Argentina? Skal vi have Cornelius på toppen mod Peru?

Peter Møller, Flemming Povlsen og co. hos DR Sporten inviterer til bold og storskærm på havnen nede mellem Dokk1 og Navitas. Det skal nok blive hygge, og det bliver i hvert fald Aarhus på Danmarkskortet.

Derudover gælder det jo om at få ryddet kalenderen på de vigtigste tidspunkter – første lille bump er et middagsselskab lørdag, hvor Danmark spiller første VM-kamp kl. 18, men den dinner er vist heldigvis blevet rykket til efter kampen.

Mere spændende tegner det for en kollega, der skal til bryllup lørdag. Man hører brudgommens tale for sig:

»Kære elskede, kom, lad os gå til verdens ende sammen. Og du skal bare vide, at jeg altid…....ERIKSEN HAR SCORET!!!«

Fredag – Birthe



Herlige ord og fotos fra Sølund Musik-Festival, hvor Birthe Kjær spillede og efterfølgende skrev autografer i en time og tre kvarter i år.

»Jeg plejer at skrive autografer i længere tid, end jeg synger,« fortæller hun og siger følgende om festivalen:

»Glæden - det må være overskriften på den her festival.«

Tidligere på ugen skrev vi om stigende brug af tvang i psykiatrien.

Måske skulle man overveje noget mere Birthe Kjær i stedet for.