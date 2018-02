Et tilbageblik på ugen der gik, hvor den aarhusianske folkesjæl spiddes med et stænk satire og ironi af journalist Jørgen Rye. Infotainment og goddawdo fra selve smilets by.

Solen skinner, græsset er grønt, bolden er rund, der er 11 mand på hvert hold, og alt kan som bekendt ske i fodbold.

Eller – det er pivkoldt, og græsset er brunt, men solen skinner vistnok nede i bunden af Portugal et sted, hvor de hvide er på træningslejr, og om ikke så længe bliver det alvor her til bys.

Om en god uge – mandag den 12. februar – gælder det sæsonstarten ude mod Hobro for et hvidt hold, som i denne uge bl.a. har vundet over et kroatisk hold, solgt Duncan og købt FCK’eren Martin Pusic.

Han lyder som et spændende bekendtskab, østrigeren med kroatiske rødder – og kontroversiel kaldes han også.

Træner David er dog ikke afskrækket, og som han siger om Pusic:

»Han skal sørge for at passe ind i vores gruppe og ikke omvendt.«

Tirsdag – Holch

8000 Bestseller C.

Sådan bliver vor by til tider kaldt, for kæden har vistnok over 20 butikker i byen, stort kontorhus på havnen, et ombygget Rømerhus ved Clemens Bro, ligesom Anders Holch ”Bestseller” Povlsen angiveligt opkøber ejendomme i latinerkvarteret.

Og nu er der mere kæde på vej.

Strøgbutikken Søndergade 39-41 er købt af Bestseller for 150 mio. kr., og gad vide, hvor længe konkurrenten H&M så får lov til at bo der?

Spændende er det, og mon ikke det næste bliver Bestseller-sponsorater byen rundt.

Aros Selected.

Aarhus Bestseller Byråd.

Jacob Holch Bundsgaard.

AG Only F.

Og når Fru Salling kan få en ”Hermans” i Friheden, så kan Holch Povlsen vel også få sit navn på Aarhus Stadion?

Så det skal fremover blot hedde ”Anders”.

Onsdag – robot

DR Sporten og Vejret er klar til at sende fra et nyt studie i Dokk1, fortæller avisen.

Kameramændene gad tilsyneladende ikke flytte med, for artiklen fortæller, at studiet er indrettet med kamerarobotter, som kan styres fra DR i København og i Aarhus N.

Det er smart, og det må da kunne videreudvikles.

Det har vist heddet sig, at Peter Møller – ham fra Fodboldmagasinet – er ret muggen over, at hans arbejdsplads er flyttet til Aarhus, men i disse robot-tider må der kunne findes en fjernstyret løsning.

Kan man ikke lave en Peter Møller-robot, som kan placeres i Dokk1-studiet og blive styret af den rigtige Peter Møller i København.

Det kunne være ret cool.

For alle os der elsker fodbold.

Torsdag – ulve

Djursland vil formentlig være et eldorado for ulve, siger en ekspert.

For der er store sammenhængende skovområder, hede, få mennesker – og masser af føde.

»Hvis ulve overlever som forventet, vil vi i år have en halv snes unge ulve, der vil cirkulere rundt i Jylland. Det vil være mærkeligt, hvis ingen af dem vil komme på Djursland,« siger eksperten.

Så ved vi det, men jeg har allerede – kan jeg godt afsløre – faktisk set ulve i levende live på Djursland.

Det er et par år siden, og det var ikke en ”hylende god oplevelse”, som de ellers kalder det, derude i Skandinavisk Dyrepark i Kolind. For de lå bare og sov bag en busk, så vi så ikke en dyt af en ulv.

Det samme skete i øvrigt også med en ræv af en slags, så det kunne måske være fint nok med en flok vilde ulve derude på Djursland – som man kan få øje på.

Men hvad skal dyreparken så slå sig op på, hvis de vilde rent faktisk står udenfor hegnet?

»Skandinavisk Dyrepark – helt tamt.«

Hvad skal Skandinavisk Dyrepark gør, når de rigtige ulve hyler udenfor? Foto: AP

Fredag – race

Så er der ellers politisk debat classic, så det basker.

Sådan en, hvor synspunkterne står stejlt i hver deres hjørne.

»Vi synes, det er en god begivenhed,« siger det ene parti.

»Det er kaos, støj og forurening. Der er ikke plads til det, og det har der aldrig været,« siger to andre partier. Det handler om Classic Race-løbet, som har fået motorstop, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt kommunens tilladelse til løbet.

Til debatten kan også føjes byens handelsstandsforening, der kalder en lukning »helt utænkelig«.

Argumentet er her, at løbet er godt for byens internationale profilering, hotellerne og handelslivet. Der er penge i ræset.

Det bliver en af de absolut sjove politiske debatter at følge, og måske skal vi også inddrage folket, så byens events fremover sendes ud til folkeafstemning.

Sidste år var der 1.500 af slagsen.