Kommentar: Kampen mod hjemløshed er en fælles indsats

Tallene for unge hjemløse taler deres tydelige sprog. Dansk Røde Kors anslår, at flere end 2.300 unge i Danmark er hjemløse, og at antallet er stigende. Det betyder, at de 18-29-årige nu udgør over 35 pct. af alle hjemløse.

De unge, der ikke har deres egen seng at sove i, er især koncentreret omkring universitetsbyerne, men paradoksalt nok er der cirka lige mange i Aarhus og København, mens der kun er ganske få i studiebyer som Aalborg, Odense og Esbjerg.

Baggrunden for den dystre udvikling er ikke entydig.

Der er ingen tvivl om, at det pressede boligmarked i specielt Aarhus og København er en væsentlig del af problemet. Et andet problem er en offentlig sektor, som kan være svær at finde vej i – særligt for unge hjemløse, der ofte tidligere har oplevet systemets utilstrækkelighed.

Der er derfor behov for nytænkning og en langt mere fokuseret indsats. Den kan ikke bare kan overlades til det offentlige, men skal ske i et samspil med såvel velgørende institutioner som private aktører.

Dette samspil skal fokusere på det, som jeg anser som de tre vigtigste grundpiller i arbejdet for dels at få de hjemløse ud af hjemløsheden, dels undgå en yderligere tilgang af hjemløse.

Naturligvis er fokus på boliger, som de unge har råd til at betale, et vigtigt parameter og en af de tre grundpiller, men det løser ikke i sig selv problemet.

Det er mindst lige så vigtigt at skaffe de unge hjemløse kontakt til andre voksne. De har ofte mistet kontakten til forældre og andre familiemedlemmer, så de har brug for at møde andre familier, der kan give dem ro og omsorg via gode råd og vejledning og måske også hjælpe dem med et sted at bo.

Ofte vil sådanne familier også kunne hjælpe den unge hjemløse med de færdigheder, der er nødvendige for at kunne bo i og fastholde sit eget hjem. Det er ikke alle de unge hjemløse, der har haft et barndomshjem, hvor de har lært disse færdigheder, som for andre er en helt naturlig del af voksenlivet.

Endelig tror jeg, at en tilknytning til arbejdsmarkedet vil kunne være med til at hjælpe de unge hjemløse til et bedre liv.

Det kræver dog, at de kan få et job med en høj grad af fleksibilitet, for de er lige så forskellige som andre mennesker. For nogle af de unge vil det være utopisk at passe et ”normalt” job, mens det for andre vil være muligt at arbejde 10 eller 20 timer om ugen. Men det er vel ikke umuligt, at de bedst fungerende med tiden vil kunne vokse med jobbet.

Flere kommuner har sat flere initiativer i værk for at hjælpe de hjemløse og give dem håb om et bedre liv.

På Hellebro i København, som er en privat non-profit velgørende forening, hjælper man løbende godt 140 unge hjemløse. Studier, job og venner er gledet i baggrunden til fordel for en daglig overlevelseskamp uden for fællesskaber, der ellers burde være et klart fundament. For langt de fleste af de unge hjemløse fører det også hurtigt til et liv med misbrug af forskellig slags.

På Hellebro forsøger man også at nytænke det sociale arbejde med de hjemløse unge. I samarbejde med private aktører – der i øvrigt bidrager med produkter og rådgivning – investerer man nu i 2.000 kvm, som både skal indeholde værested, herberg, socioøkonomisk kontorhotel og lejligheder til de unge. Målet er et økonomisk bæredygtigt projekt baseret på en forretningsmodel, hvor private investorer finansierer Hellebro mod et beskedent økonomisk afkast.

Også i Aarhus gror forskellige initiativer. Røde Kors og Ungdommens Røde Kors forsøger sammen med Hjem til Alle-alliancen – hvis mål er at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark – at etablere en helhedsorienteret indsats for at forebygge hjemløshed. Initiativet hedder Hjem til dig, og her vil de unge hjemløse møde mennesker, der viser dem omsorg uden at få løn for det.

Som vært og unge mentor kan man herigennem være den afgørende forskel, der giver de unge en bedre start på voksenlivet.

Også Kirkens Korshær gør her en stor indsats, hvor man igennem inddragelse af private aktører har igangsat en task force, der skal løse de mange udfordringer for de unge hjemløse.

Alle sammen er anerkendelsesværdige initiativer med den fælles pointe, at vi skal i gang med en langt mere fokuseret og handlingsorienteret indsats, hvis den foruroligende stigning i antallet af unge hjemløse skal brydes.

Vil du være med? Så er det nu, at du skal melde dig på banen.