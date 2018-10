Jeg har behov for at fortælle en historie fra det virkelige liv i mit lokale kvarter. En historie der kommer hele følelsespaletten rundt.

En mandag formiddag sidst på foråret gik jeg min vanlige tur på vej til arbejde fra Kystvejen til Klostergade. Jeg gik og tænkte på dagens opgave:

En gruppe erhvervsfolk skulle med mig i køkkenet og lave mad som et teambuildingarrangement. Når man som jeg går den samme vej hver dag, bliver det en vane, og der skal meget til, før man løfter hovedet og i virkeligheden ser, hvad der sker på sin vej. Vanens magt tager over. Vi skal fra A til B, og hvis der kommer forhindringer, bliver vi overraskede eller utrygge. Denne morgen fik jeg en ganske enestående oplevelse, som stadig står fastbrændt på min nethinde. Og ikke mindst, fordi solen netop den dag skinnede smukt ned over det ellers så udskældte Klostertorvet.

Minefeltet er både kommunens og de lokale beboeres store samtale i øjeblikket. Hvortil kan man deportere de hjemløse, larmende og psykiske syge – uden der bliver ballade et andet sted i byen?

Minefeltet er både kommunens og de lokale beboeres store samtale i øjeblikket. Hvortil kan man deportere de hjemløse, larmende og psykiske syge – uden der bliver ballade et andet sted i byen?

Som altid på hjørnet var der et “godt” liv. En god blanding af hjemløse, grønlændere og et par narkomaner. Jeg kunne mærke, at stemningen var opløftet, og der var godt humør. Så skal jeg ellers love for, at dagen fik en drejning.

På trappen ved Kirkens Korshær stod og sad en flok stolte hjemløse, mens et par narkomaner trillede lidt rundt i deres intethed af forfald. De, der var friske, kiggede smilende på mig, der var stoppet op for at se på et smukt pyntet juletræ. Eller rettere et ”pyntet” juletræ. ”Smukt” var nok en overdrivelse, men juletræet bragte virkelig smilet frem på min læber.

Foto: Michael Larsen

Det lille juletræ havde overlevet vinteren og var nu denne forårsmorgen klædt i det vildeste skrud. Der var bånd og stjerne på. Her var pyntet op til fest – hvilken fest fik jeg ikke rigtig noget svar på, med der var pyntet med glas, glimmer og stjerner, ligesom vi gør i min familie. Pynten var formentlig fundet i området ud fra et nærhedsprincip – alt kan bruges. Det blev det så også – i form af hele og halve sprutflasker af tarvelig kvalitet. Under træet lå der små brosten sirligt bundet med snor og sløjfer. Sølvpapir formentlig.

I stedet for en julestjerne var der klasket et par ølkrus på toppen. Det var et fuldendt juletræ, som med stor personlighed afspejlede de mennesker, der havde pyntet det, og de var stolte.

Jeg blev på en mærkelig måde helt varm om hjertet, for de hjemløse havde virkelig gjort sig umage, var stolte, og stemningen opløftet. Den groteske humor, træet også udstrålede, kunne lige så godt have være lavet af en gal kunstner på syretrip. Jeg stod og kiggede på det i et par minutter, inden jeg forsigtigt spurgte, om jeg måtte tage et billede af deres smukke juletræ.

Der opstod lidt uro i gruppen, og jeg undskyldte, at jeg spurgte. Men nej, nej, nej – de diskuterede bare, om træet var pænt nok til at blive fotograferet. Nogle fra flokken, som havde pyntet juletræet – pyntede det nu yderligere op. Der kom et par spritflasker mere på træet, og én havde fundet en ringeklokke fra en cykel. Og så lige fire-fem af de små brostensgaver med sløjfer.

Jeg fik et anerkendende nik. Det var her, jeg forevigede deres “kunstværk”, som måske var en stille protest. Jeg smilede og sagde pænt tak, fordi jeg måtte låne deres værk og forevige det. Jeg fik et kram af en af pigerne, som var glad for, at jeg værdsatte deres tilstedeværelse og deres værk.

Det er en oplevelse, som jeg bærer med mig, og som ofte minder mig om, hvor kort vej der er til dialog og forståelse, uden der er interesser, penge eller magt involveret. Det var for mig et smukt øjeblik.

I samme åndedrag kunne jeg ikke lade være med at tænke på Klostergade bare 50 meter tættere på værtshusene Guldhornet og Heidi’s Bier Bar. Her har vi cirka samme svineri, samme larm, samme indtag af stoffer og samme ballade. Forskellen er blot, at der ikke bliver klaget over larmen fra naboerne på samme måde. Det virker lidt grotesk og uforståeligt. For mig er det nøjagtig det samme.

Nu, hvor der i mere end et halvt år har være debat, vrede, afmagt og tavshed omkring de hjemløse, kunne denne historie måske lægges i bunken af meninger om, hvad der skal ske med denne udsatte gruppe. Jeg har hverken politiske eller faglige kompetencer for at blande mig i en løsningsmodel. Jeg er en engageret borger, der værner om og er stolt af mit lokale område, og jeg ser gerne de hjemløse som en del af bybilledet. Jeg tænker over, hvilke beslutninger vores politikere nødvendigvis er nødt til at tage, for sådan som tingene er lige nu, er det bare en blindgyde. Det er kun politikerne, der kan tage stilling, og det bør gøres nu.

Jeg er en engageret borger, der hver dag hilser på og oplever, hvordan livet skifter på Klostertorvet, og jeg forstår ikke, at der ikke tages beslutninger eller bliver lavet løsninger, uden nat man blot flytter “problemet” rundt i byen. Det løser under ingen omstændigheder udfordringen med de hjemløse.