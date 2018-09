Kommentar: Fremtiden er bedre end sit rygte

Tidsånden i Danmark har siden finanskrisen været præget af bæredygtighed, anti-materialisme og ikke mindst på den/de snarlige katastrofer til lands, til vands og i luften.

Meteorologi og journalisme er ikke længere kun fag og usikre videnskaber, men består af selvsikre enkeltpersoner, som med stor sikkerhed forudsiger dommedags komme. De overordnede temaer er økonomisk krise, terror, klima og undergang af den verden, som vi kender i dag.

Ofte spørger jeg børn og unge om, hvordan de ser på verden i dag og i fremtiden. Det chokerende er, at rigtig mange er bange og ængstelige for, hvordan verden kommer til at udvikle sig i fremtiden.

Danmark er sammen med Europa og den vestlige verden udfordret på, at vi i mange årtier har været vant til at være i centrum og det sted, som andre så op til. Det sker ikke automatisk længere og var det faktisk heller ikke, når vi ser et par århundrede år tilbage i tiden.

Så bør vi straks lukke butikken, holde op med at få børn og håbe på, at det snart går over, som dengang i 1980’erne, hvor den engelske tegneserie ”As the Wind Blows” beskrev et ældre ægtepar og deres forgæves forsøg på at beskytte sig, efter at atombomben var sprunget?

Tværtimod fremtiden er bedre end sit rygte, og det ville være alt for nemt for os ”voksne” at fralægge os ansvaret for fortidens synder og forholde os passive i forhold til den verden og fremtid, som venter os alle.

Heldigvis ser vi en modtrend blandt nogle kunstnere bl.a. Tue Bering i teaterstykket ”Landet uden Drømme” og Christian Leth i bogen ”Håb – et forsvar for fremtiden”, som arbejder med et budskab om, at fremtiden bliver langt bedre, end vi går rundt og tror.

Det er positivt, at vi lever i en tid, hvor der bliver arbejdet med klima og bæredygtighed i alle brancher på alle niveauer med det formål at gentænke arbejdsgange og brug af ressourcer. Der er alle steder et stort fokus på at optimere den rette brug af ressourcer eller minimere forbruget i mange forskellige sammenhænge.

Netop det faktum, at så mange virksomheder arbejder ihærdigt på at finde nye, bedre og mindre ressourceforbrugende løsninger er med til at sikre os en bedre fremtid på jorden i fremtiden. Vi skal fokusere og innovere for at skabe bedre løsninger på verdens ressource i stedet for at frygte for klodens undergang.

Vi mennesker husker bedst det, vi mister og glemmer oftest det, vi får.

Lige nu står vi i en verden med flere økonomiske og politiske centre og som konsekvens skal vi som mennesker og virksomheder i langt højere grad gøre os umage med at forstå de andre, deres kultur, interesser og drømme for at udvikle nye services og produkter til fremtidens kunder.

Det giver os fantastiske muligheder for at skabe musik, grafik, pumper og tøj m.v. og nye sammenhængende systemer fra ressource til kunde til verdens nye middelklasse, som allerede nu vokser hastigt i størrelse og forbrug og i 2030 vil udgøre mere end 5 milliarder, hvoraf 60 pct. forventes at bo i Sydøstasien.

Vi får adgang til en stor legeplads med masser af muligheder, og selvfølgelig skal vi gøre os umage.

Digitaliseringen betyder bl.a. automatisering af arbejdsgangen inden for service, og viden er blot en af mange nye muligheder, hvor flere teknologier smelter sammen og skaber nye metoder og materialer til gavn for mennesker og virksomheder. På upwork.com og worksome.dk får vi mulighed for at tilbyde vores viden og ekspertise i hele verden og ligeledes gør virksomheder.

I den nye verden har vi brug for at agere åbent, eksperimentere og turde at satse fremfor at holde fast i det kendte og være bange for en enden på det hel er lige om hjørnet.

På den måde lader de andre bestemme deres fremtid.