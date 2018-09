Ordet er frit: Imamer, præster og andre religiøse ledere skal beskyttes og kontrolleres

I disse uger er aviserne fulde af historier om imamer, præster og andre forkyndere, der siger og gør fuldstændigt forfærdelige ting.

Der er muslimske imamer, der prædiker død og ødelæggelse over alle jøder, og katolske præster, der har misbrugt børn i årevis – og nu også en dansk præst, der er dømt for seksuelle overgreb.

TV 2 har tidligere i programmet "Moskeerne bag sløret" afdækket en afgrundsdyb uvidenhed og ligegyldighed hos otte danske imamer, når det drejer sig om dansk lovgivning, ret og moral.

Man kan ikke blive taxachauffør uden et erhvervskørekort; man kan ikke blive læge uden en medicinsk eksamen; man kan ikke blive kaptajn uden skippereksamen eller jæger uden jagttegn – men man kan godt blive præst eller imam

Listen af selvbestaltede prædikanter, guruer, imamer, præster, lamaer er endeløs, og tilsyneladende har ingen politikere hverken lyst, indsigt eller vilje til at gøre noget ved sagen.



Jeg er selv præst i den danske folkekirke og samtidig præst i Kirkens Korshær. Jeg har først læst teologi på Aarhus Universitet i seks år og derefter taget et halvt års praktisk præsteuddannelse på pastoralseminariet i Aarhus for at opnå den nødvendige tilladelse til at kunne søge embede i folkekirken.

Ingen uden uddannelse kan søge præsteembede i den danske folkekirke, men havde jeg valgt en anden kirke, så kunne jeg i værste fald helt uden uddannelse have fået et job som præst, forkynder eller kirkehyrde, og ingen myndighed ville nogensinde kontrollere, om jeg overhovedet havde de nødvendige faglige kompetencer.

Mange af de danske imamer kommer til landet uden nogen form for dokumenteret uddannelse, og kan frit medbringe til deres opholdsland kultur, regler og moral, som de så overfører til deres tvivlsomme teologi og religiøse lære.

Hvis jeg stillede mig op på en prædikestol og forkyndte, at Jesus helst så alle jøder døde – så ville jeg omgående af biskoppen få frataget min præstekjole og retten til at være præst. Hvis jeg opfordrede mine sognebørn, som kommer til mig med store personlige problemer, til at snyde i skat, snyde med overførselsindkomster etc., så ville det ligeledes føre til omgående påtale og i sidste instans afskedigelse.

Men det, der gælder for præster i den danske folkekirke, gælder ikke for andre præster, imamer og religiøse ledere, og det er uholdbart og forkert.

Der er en del såkaldte eksperter, der fremhæver, at det ikke er muligt med en dansk imam-uddannelse, fordi der er så mange forskellige retsskoler indenfor Islam, ligesom der er så mange forskellige retninger indenfor kristendom. Men det er noget vrøvl.

Koranen, Bibelen, Buddhas skrifter er de samme, uanset hvilken retning man tilhører – og kendskab til originalsprog, historisk viden, religionskritisk indsigt, eksegese (faglig forsvarlig fortolkning af tekster), etik osv. er fælles akademiske principper inden for alle religioner.

At der oven i en grundig basisuddannelse så er brug for særlig viden om f.eks. den danske folkekirkes praksis og lutherske udgangspunkt, er på ingen måde en hindring for en anstændig grunduddannelse.

Det bør der snarest laves om på, for også denne erhvervsgruppe har brug for beskyttelse og kontrol. Verden er fuld af religiøse mennesker, og religion rummer mulighed for det bedste, men desværre også det værste.

Der er blevet udført fantastiske næstekærlige og kloge bedrifter i religionens navn, men også de allerværste forbrydelser. Religion og menneskers religiøse længsel er kommet for at blive, og går ikke væk af sig selv.

Derfor skal de dygtige, gode og ordentlige præster og imamer beskyttes mod den svovlsø af religiøse ledere, der desværre også findes her i landet – og det gøres bedst gennem uddannelse og kontrol.

Uddannelse og indsigt er det bedste værn mod radikalisme, intolerance og dumhed – og kontrol er nødvendigt for at finde og fjerne de brodne kar.

Derfor: Stil uddannelsesmæssige krav, og kontroller alle forkyndere i Danmark. Det er den bedste beskyttelse og sikkerhed for, at religion positivt kan bidrage til at gøre menneskelivet og samfundet godt, smukt og meningsfyldt!