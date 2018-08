Kommentar: Du er 60 pct. banan. Kom lige ned på jorden

Alt for længe har vi forbrugt mere, end kloden kan regenerere. Vi ødsler med ressourcer, fornægter viden og sviner ad helvede til. Men det værste er, at vi endnu ikke har lavet en holdbar plan for at gøre noget ved det. Vi har ikke engang gjort situationen neutral og sat tæring efter næring. Uanset politisk ståsted kan det ikke være særlig ordentligt – eller smukt.

Burde vi ikke kunne forvente af os selv, at vi var begyndt at give kloden en forventet længere levetid, end da vi selv blev bragt til live i den? I marts havde vi danskere forbrugt ressourcerne for 2018. Men vi lader, som om vi ikke ved det og har i mellemtiden købt en ekstra skjorte, spist store bøffer og sprøjtet vores haver.

Vi bliver nødt til at ændre fortællingen om “den grønne omstilling”.

Når det kommer til bæredygtig omstilling af vores systemer og levemåder, må vi finde ind til en mellemmenneskelig, global fornemmelse af nødvendighed, ansvarlighed og handlekraft. Fortællingen og missionen bliver nødt til at gå på tværs af politiske skel, etnicitet, indkomstlag, alder, nation osv. Det kunne blive vor tids store fortælling, ligesom religion tidligere har været en “samler” og etisk rettesnor på tværs af politik, indkomstniveau osv. – og ligesom idéen om nationalstat og fædreland har været det i store dele af verden.

Vi kunne jo passende tage udgangspunkt i fortællingen om moder natur, der er vores fælles udgangspunkt og kilde til liv, hvorfor vi behandler den med respekt og højeste prioritet. Jordens forudsætninger findes dog i langt større systemer – nemlig i universet – hvilket burde minde os om, hvor små og ubetydelige vi faktisk er, og hvorfor vi burde være lidt mere ydmyge. Universet har trods alt eksisteret i 13,8 milliarder år, og al materie gennem hele universet består af stjernestøv og de samme grundstoffer, som vi kender fra folkeskolen.

Set med universets store briller er der ikke langt fra et birketræ til et menneske, og vi deler 60 pct. dna med spyfluer og bananer – ja, bananer. Vi er universet. Vi består også af stjernestøv og grundstoffer opstået ved eksplosioner af stjerner bestående af grundstofferne brint, helium og lidt litium. Og med en sans for den større sammenhæng burde vi kunne samles om en mere ydmyg tilgang til vores situation her på kloden. Mennesket har søgt at dominere og herske – både over naturen, andre dyr og hinanden.

Nu står vi her, i plastic til knæene med biler, smartphones og internet, hvilket har gjort en verden til forskel. Men det er på tide at komme videre til næste niveau. Vi kalder os et vidensamfund, men 98 pct. af alle fagrelevante forskere siger, vi er på gal kurs.

Kloden er ligeglad med menneskets gøren og laden, det er os selv og vores fremtid, vi fucker op. Kloden var her i milliarder af år før os, og den har oplevet værre ting end homo sapiens. Hvad end vi bringer kloden og dens systemer ud i, så fikser den det over tid. Det bliver formentlig bare ikke sjovt at være menneske på jorden undervejs. Det kan virke, som om det er vores kollektive ego, vi kæmper med.

Vi tror, vi er i centrum for universet.

Forestil dig, hvad der skete, hvis der kom andre skabninger med 2 pct. mere avanceret dna end os (ligesom vores forskel til grisen), og som havde lyst til at industriproducere os til føde eller i det hele taget bare bestemme. Ville vi acceptere det? Nogle vil mene, at dette er nonsens, og at vi lever nu og har ret til at leve på en måde, som vi nyder og hygger os med, uanset hvad det gør mod kloden, og hvad det tager af muligheder, livskvalitet og frihed fra fremtidige generationer og folk i de lande og verdensdele, som allerede nu betaler den højeste pris.

Det er et legitimt synspunkt. Jeg deler det ikke, men jeg ved, at mange har det sådan. Men vær nu ærlig, og sig, at det er sådan, du vil leve – uden at fornægte, at det med stor sandsynlighed ser ud til at være rigtig skidt for mange andre og meget andet end dig selv og dine nære omgivelser i nærmeste fremtid. VI kunne være ambitiøse og sætte os for at være dem, der startede med “kun” at forbruge en klode pr. år.

Herefter kunne næste mål være, at vi gav 100 års “batteritid” til næste generation. Vi kan godt beholde vores høje niveauer af velfærd og livskvalitet. Vi har bæredygtig og regenerativ teknologi og viden til at løse langt mere, end vi gør. Kloden er ligeglad – det er jeg ikke.

Kim Bisgaard er direktør i Culture & Business by Innovation Lab