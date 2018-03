Lav et plejetestamente: Det kan hjælpe dine pårørende, hjemmehjælperen – og dig selv

Det er omkring 10 år siden, at Aarhus Kommune ved daværende Sundheds- og Omsorgsrådmand Dorte Lausten (SF) udgav en folder om den gode idé at udarbejde et plejetestamente, men siden har ingen af landets kommuner på denne måde gjort det tilstrækkelig kendt, at muligheden er til stede. Og den er vigtig.

Eksempler på ønsker i et plejetestamente der må gerne være noget kønt at kigge på fra mine vinduer, f.eks. blomster og træer jeg er vant til at gå sent i seng og vil gerne sove længe om morgenen jeg kan næsten lide al slags musik, men ikke jazz og dansk pop. jeg vil gerne gå lange ture jeg holder af at synge jeg har det skidt med frost og sne og vil helst ikke udenfor, når det er koldt og glat jeg vil meget gerne sidde udenfor på en altan, terrasse eller på anden måde med varmt tøj og tæppe flere timer daglig mine yndlingsblomster er påskeliljer, tulipaner og pelargonier jeg bryder mig ikke om pludselige, høje lyde jeg vil gerne være med til at lave mad på plejehjemmet jeg vil gerne servere jeg holder af at strikke og brodere, men ikke tegne og male jeg synes bedst om historiske film – helst danske jeg vil gerne have mine egne billeder og malerier på væggen, hvis jeg kommer på plejehjem jeg vil drikke et eller to glas vin eller en øl, til middag og før jeg skal sove (det kan de pårørende levere) det er helt afgørende for min hygiejne, velvære og selvrespekt, at jeg får bad hver dag eller hveranden

Hvad er et plejetestamente?

Det er den enkelte borgers mulighed for at gøre opmærksom på, mens man er bevidst, og før man bliver dement eller af andre grunde ikke kan udtrykke sig selv, at fortælle andre, hvad der har betydning i resten af ens tilværelse. Det enkelte menneskes grundlæggende vaner og behov ændres sjældent. Hvem kender dem bedre end én selv?

Plejetestamentet er ikke juridisk gyldigt, men er en praktisk og moralsk hjælp til en selv, de pårørende og sundhedspersonalet, som undgår at blive uenig om, hvad den ældre og syge i virkeligheden ønsker. Kald det livskvalitet i de ofte mange år, hvor den ældre, ofte ensomme, er overladt til sig selv mere end nogensinde.

Mulighederne er grænseløse og knyttet til det enkelte menneske.

I plejetestamentet kan du beskrive, hvad der er vigtigt for dig. Det kan være påklædning, personlig hygiejne, mad og måltider, hvad der gør dig glad og ked af det, og hvad du frygter, hvis du bliver så syg, at du ikke selv kan styre din hverdag.

Plejetestamentet kan skrives på papir, indtales på lyd, CD eller DVD. Jeg foreslår, at det laves på papir. Det kan ændres undervejs, og det gives til de pårørende, som du kan drøfte det med. Måske har de forslag om tilføjelser.

Plejetestamentet er en vejledning til både pårørende og personalet på plejehjem. Ønsker du at blive længst muligt i egen bolig, er det en vejledning til hjemmehjælperen, som bør skaffes tid til at leve op til det? En væsentlig kommunal opgave.

Jeg har talt med både fhv. rådmand Dorthe Lausten (SF) og den nuværende Jette Skive (DF). Jette Skive giver udtryk for, at hun vil se nærmere på det med afsæt i sit engagement i den voksende del af den ældre befolkning.

Skyldes ukendskab til plejetestamentet, at det vil stille krav til personalet, som i forvejen er generelt underbemandet? Det er desværre højst usandsynligt, at der vil blive mulighed for flere medarbejdere – og hvad så? I forvejen kan det velbegrundet fastslås, at alene det, at den ældre ikke kan få hjælp til at komme i bad hver dag eller hveranden, men normalt må vente 8-14 dage, er en hån mod den store del af befolkningen, som bliver ældre og ældre – uanset om man bor hjemme eller på plejehjem.

Det bør den nyvalgte formand for Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), på landsplan gøre en indsats for – af menneskelige grunde – og ikke af økonomiske i landets næststørste kommune og i en nation, der er omkring nr. 14 af 200 på globalt plan med den stærkeste økonomi. Der er penge nok til at være menneskelig.