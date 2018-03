Kommentar: Meningsfulde investeringer er aktive investeringer

Mange professionelle investorer benytter ESG-screening (Environmental, Social & Governance) af deres investeringer og følger FN’s seks principper for ansvarlig investering – også kaldet UN PRI. På dansk og i praksis betyder det, at de undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, de investerer i. Nogle går også skridtet videre og underlægger sig en eksklusionsliste, som udelukker investeringer i for eksempel våbenfabrikation og tobak.

Tidligere på året udsendte Larry Fink, der er direktør for verdens største kapitalforvalter, BlackRock i USA, sit årlige brev til sine underdirektører. I år havde brevet titlen ”A Sense of Purpose” og handlede om, at virksomheder i dag har andre formål end blot at tjene penge. At samfundet i dag kræver, at virksomheder tjener et socialt formål, og at de bidrager positivt til samfundet.

Men som Larry Fink også påpegede i sit brev, så hænger tendensen med fokus på ansvarlige investeringer ikke sammen med den øgede efterspørgsel på passive investeringer. En tendens, som vi også har mærket i Danmark. Der er mange rådgivere, som anbefaler passive investeringer eller ETF’er (exchange-traded fund, det vil sige en børsnoteret investeringsforening, som følger et indeks) til deres kunder, da de mener, at aktive investeringer – altså hvor forvalteren aktivt tilvælger og fravælger aktier eller obligationer i sine porteføljer – er for dyre.

Der er skrevet rigtig mange artikler om aktiv og passiv investering, og det vil helt sikkert også fortsætte fremover. Men det øgede fokus på ansvarlige investeringer giver nyt krudt til diskussionen.

Som aktiv professionel investor kan du udnytte din magt som aktionær til at påvirke de selskaber, der ikke opfører sig, som de skal. Du kan først og fremmest lade være med at investere i dem, men du kan også engagere dig og stemme til generalforsamlinger.

Som passiv investor kan du ikke undervægte eller undlade at investere i en aktie, som er en del af det indeks, du følger tæt. Så uanset hvordan et selskab opfører sig, vil det være en del af din portefølje, hvis du vælger en klassisk passiv investering som for eksempel en ETF.

Det er dog også værd at nævne, at ansvarlige investeringer ikke kun handler om samfundsansvar og et politisk korrekt værdisæt. Det er også en rigtig god investeringscase.

Det globale forbrug vil over de kommende årtier vokse markant og lægge pres på klodens begrænsede ressourcer og samtidig øge forureningen. Det vil øge efterspørgslen på ressource-effektive produkter og tjenester, der kan skabe bæredygtig økonomisk vækst uden at øge de skadelige miljømæssige konsekvenser. Helt konkret vil denne tendens især kunne mærkes i sektorer som energi, vand, materialer og fødevarer.

Og det er da noget af en win-win-situation, hvis man både kan være med til at gøre verden til et bedre sted og i samme åndedrag tjene på det. Men hvorfor er der så så mange, der er så langsomme til at komme i gang?