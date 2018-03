Kok: I en periode skrev jeg kun positive anmeldelser på Tripadvisor. Så lukkede de munden på mig

Hysteriet omkring den lille, røde franske bog med michelinstjerner til regionens restauranter har lige lagt sig. For Aarhus var det i år status quo.

Vi taler her om toppen og eliten af vores restauranter. Det løfter, og det sætter en standard for, hvordan verden ser ud her i det østjyske. Der hersker ingen tvivl om, at denne dinosaur af et medie har stor magt og med rette. Michelin har i mere end et århundrede vægtet først fransk, så europæisk, og i dag har guiden spredt sig til flere kontinenter.

Nu er det ikke alle, der sigter efter stjerner, når der skal vælges restaurant, café, bistro eller spisehus. Vi lever vi jo i et århundrede, hvor alt foregår digitalt. Vi har hele verden inden for en computers afstand. Det har gjort noget ved vores selvforståelse og vores måde at søge oplysninger på. Den har gjort os til en flok klogeåger, som gerne sætter ekspertisen på en prøve. I dag kan alle anmelde alt, lige fra restauranter til butikker og skrothandlere.

Gør det os til eksperter? Hvis du spørger mig, er det et klart nej. Selv vores helbred står på spil, når vi går på nettet for at finde ud af, hvad vi fejler. To-tre klik, og vi kan selvdiagnosticere vores skavanker og småhosten i vinterperioden.

For at sætte tingene lidt på spidsen, så er vi efterhånden så “dygtige”, at vi tilsyneladende kan undvære eksperter.

Tilbage til min verden, som drejer sig om kommunikation og gastronomi. Her findes også uudtømmelige informationer om, hvad der er godt og skidt i restaurationsverdenen. Du skal som spisested ikke lave den mindste fejl, før det bliver anmeldt, bedømt og beskrevet på de sociale medier af – undskyld mig udtrykket – amatører.

Jeg satte mig for at se, hvad der ville ske, hvis jeg kun anmeldte steder, hvor jeg har haft gode oplevelser. Jeg benyttede portalen Tripadvisor. En af verdens mest indflydelsesrige portaler for alt, hvad der handler om rejser, mad, hoteller og transport. Når jeg var ude at rejse, skrev jeg om steder, vi syntes om og havde gode oplevelser med. Hvis jeg havde en dårlig oplevelse, fortalte jeg det til tjeneren, uden dog at svine nogen til.

Det gik fint i en periode. Mine venner, og formentlig også andre brugere af sitet, havde stor glæde af det. Efter et halvt års tid med den positive tilgang blev jeg forment adgang til at ytre mig yderligere på Tripadvisor.

Lidt undrende forsøgte jeg at komme i kontakt med firmaet bag, hvilket viste sig umuligt. Jeg blev hvirvlet ind i en labyrint af spørgsmål og løsninger, som ikke bragte mig nogen vegne. Det er ganske umuligt at komme til at tale med nogen som helst hos Tripadvisor.

Efter nogle måneder var min “straf” formentlig aftjent, og jeg kunne igen komme på sitet. Dog kun i en kort periode. Igen blev jeg kastet ud på sidelinjen, fordi jeg ikke havde lyst til at skrive dårlige anmeldelser. Jeg prøvede igen at komme igennem til Tripadvisor. I samme periode fik jeg i øvrigt via mit firma tilbud om at købe mig til bedre placering og mere opmærksomhed på selv samme side.

En tidligere ansat hos Tripadvisor har formået at vise skrøbeligheden og stillede spørgsmål ved troværdigheden af sitet. Den unge mand formåede at oprette en profil på en restaurant, der ikke fandtes i virkeligheden. Med et let, men snedigt setup, og naturligvis med en indsigt i Tripadvisors algoritmer, formåede han at stige på tronen som Londons bedste restaurant. Anmeldelserne strømmede ind på restauranten, som ingen havde spist på. Tillykke med den, Tripadvisor. Gid jeg havde været lige så klog som den unge mand.

Nu ved jeg jo, at nærværende avis også anmelder restauranter og forsøger at gøre det på en ordentlig måde – så meget man nu kan, når man er et dagblad. Det er klart, at det ikke er professionelle gastronomer, der fører pennen, men journalister med en passion for det at spise og ikke mindst en professionel tilgang til det at formidle. Så her i avisen er du i trygge hænder. Det er ikke følelser, hævn eller det, der er værre, der sætter dagsordenen. Dog vil anmeldelser, der ikke er skrevet af professionelle madanmeldere, have en anden tyngde.

Og langt nede ad herakiets stige finder du de sites, hvor gud og hver mand kan kaste vrede og følelser over hvad som helst. Der findes to ret seriøse spiseguider i Danmark, som både udkommer som bøger og elektronisk; Den Danske Spiseguide og White Guide Danmark. Det kunne måske være en god idé at kaste lidt mønt efter en af dem, hvis du vil have en seriøs madoplevelse.