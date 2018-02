Ordet frit: Nuets kraft og ønsket om nærvær vokser ud af digitaliseringen

Vi lever i en spændende tid, hvor digitalisering i mange former er ved at transformere den måde, vi producerer, formidler og servicerer på i samfundet. Der er utrolig mange forskellige teknologier, som springer ud og allerede nu ændrer vores måde at arbejde, transportere, lære og leve på.

3D-print, virtual reality, augmented reality og block chain er blot nogle af de nye teknologier, som bruges og udvikles i rigtig mange sammenhænge. Virtual reality vinder f.eks. indpas ved behandling af demente i sundhedsvæsenet.

Som altid, når en stor trend som ”megatech” ruller ind, kommer der mange nye ord på banen som ”disruption”, ”big data”, ”industriproduktion 4.0”. Mange kan blive usikre på, hvad det egentlig dækker over. Det handler om automatisering og effektivisering af arbejdsgange, kommunikation og produktion på stort set alle områder af vores samfund, og vi kommer alle til at blive berørt af det på den ene eller anden måde uanset alder og baggrund.

I øjeblikket er AI – kunstig intelligens – meget omtalt. Ifølge Danmarks Statistik arbejdede kun 5 pct. af de danske virksomheder i 2016 med kunstig intelligens. Ikke desto mindre kommer kunstig intelligens til at få utrolig stor indflydelse på vores arbejdsliv og liv i øvrigt.

Vi kommer til at opleve en fantastisk demokratisering af adgang til viden på utroligt mange områder i vores liv. Vi kommer til at opleve en fantastisk demokratisering af adgang til viden på utroligt mange områder i vores liv.

IBM’s Dr. Watson blev kendt, fordi det, som noget helt nyt kunne koble den enkelte patients sygdomsdata med dokumenteret forskning inden for leukæmi fra hele verden. Derfor kunne den udarbejde en langt mere præcis diagnose og individuel behandlingsplan end en lægefaglig specialist på området.

I fremtiden vil adgangen til nye intelligente systemer betyde, at vi kan få hjælp til at forstå og behandle den sygdom, vi har, eller få adgang til den rigtige viden om et emne eller felt, som vi har brug for eller lyst til at vide mere om, uden at skulle gennem en masse systemer og personer. I fremtiden kan vi tilgå mere viden direkte via nye intelligente lærings-, viden- og servicesystemer.

Vi kommer til at opleve en fantastisk demokratisering af adgang til viden på utroligt mange områder i vores liv. Det bliver spændende at være med på denne digitale intelligente rejse.

Samtidig udfordrer denne nye digitale verden os. Mange mennesker føler, at verden består af upersonlige systemer, f.eks. uddannelsessystemet, den offentlige sektor og medier, som kører af sig selv og upåagtet, uanset hvor og hvordan man som menneske agerer i det daglige.

Derfor søger vi nuet og samværet som en særlig luksus og helle i det digitaliserede liv.

Det kan ses på mange måder. F.eks. har Aarhus Brætspils Café stor succes med at tilbyde brætspil, hygge og samvær i caféen.

Vi higer efter de levende nu og her-oplevelser i mange former. Det kan være musik, teater, forfatteroplæsninger, foredrag på Folkeuniversitetet og Aarhus Universitet, som har en kæmpe succes med livestreaming af foredrag om naturvidenskabelige emner.

Via dette link kan mennesker og fællesskaber i hele landet, som ønsker at følge forelæsningen om f.eks. jordens og livets udvikling kan få hjælp til at være med på livestreamingen.

Vi har brug for at opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu og her og være del af en unik oplevelse, fordi det helt enkelt gør os glade og øger vores livskvalitet.