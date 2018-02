Hjemmelavet? Ellers tak: Hurra for madhåndværket – det behøver ikke være dit eget

»Skulle det være lidt mere is? Jeg har lavet den selv,« siger den glade værtinde

Ja tak, tænker den ubehøvlede gæst, det kan jeg godt smage.

Krystalliseret flødeskum med hidsig alkohol og tænderknagende klumper af mørk chokolade bliver ikke bedre af at være fremstillet i eget køkken.

Der er en grund til, at der findes et gelato universitet i Bologna, der uddanner…Gelatiers. God is kræver ikke bare det rigtig udstyr men også viden om forholdet mellem fedt og sukker, spiritus opførsel under lavere temperaturer og mange andre finere detaljer, de fleste amatørkokke er lykkeligt uvidende om.

Øvelsen med at komme ned fra min høje hest bliver dog svær, kan jeg mærke.

Det giver sig selv. Når fremstilling af et produkt er en lejlighedsvis begivenhed, opnår man ikke samme erfaring og dygtighed som en håndværker, der arbejder med produktet til hverdag. Det kan jeg sige af bitter erfaring.

I 1980’erne var jeg med på bølgen med hjemmelavet pasta, og som ny på gangen på mit studietids første kollegium ville jeg imponere madklubben med en gang hjemmelavet tagliatelle. Uvant med større mængder pastadej kom jeg for meget mel i og fik svært ved at rulle pastaplanerne ud, det var umuligt at finde plads til de mange friskskårne strimler, og under kogning klumpede resultaterne af min anstrengelser sammen til hårde dejboller.

Siden da har overdreven tilsætning af mel ødelagt mange af mine egne kreationer fra tunge flûtes til tørre chokolademuffins. Som gæst har jeg tilsvarende ofte spurgt mig selv, hvorfor så mange danskere dedikerer deres weekender til at fremstille avancerede fødevarer, når der er langt bedre alternativer til salg.

Misforstå mig ikke. Jeg kender en IT-ekspert, der i privaten brænder for kaffe i sådan et omfang, at hans bryg ikke overgås af mange baristaer i byen. En anden god ven bager et brød, det er umuligt at holde fingrene fra, og min egen husbond laver en pasta, der i den grad er umagen værd.

For alle eksemplerne gælder dog, at der er investeret mange timers hårdt arbejde, mislykkede forsøg og frustration i projektet. Det er ikke gjort med at købe en kafferister, en brødbog eller en pastamaskine. Du skal træne, og med mindre du har en veludviklet selvkritisk sans, kommer din familie og venner til at spise de mindre vellykkede forsøg og smile til.

Mens basal madlavning er et fag i livets skole, der skal læres af hensyn til egen og familiens sundhed, økonomi og livsglæde, er det ikke alle gastronomiske udfoldelser, der giver mening.

Når nu fødevareindustrien har opfundet tomat på dåse, der giver dig tomat med smag og farve året rundt, giver det ingen mening selv at flå denne sæsons blege drivhus-tomater. Når der findes fremragende tør-pasta, behøver du ikke rulle den selv, med mindre du er virkelig god til det.

Når dygtige bagere eksperimenterer med surdejen for dig, sushikokken perfektionerer risen, bryggeriet holder styr på fermenteringen, kaffemanden kontrollerer ristningen og mejeristen holder yoghurten frisk er det en fin lejlighed for os amatører til at tage et skridt baglæns, glæde os over gode håndværk og bruge vores køkkenkrudt på den mere banale madlavning.

Kommentar: Skål – fremtiden er serveret

Ved et seminar på Teknologisk Institut for et par uger siden om nemme madløsninger, havde professor Klaus Grunert fra Aarhus Universitets MAPP Center en overraskende pointe med. Trods mange forestillinger om det modsatte er der ingen dokumentation for, at øget brug af lette løsninger og take away svækker vores evne til selv at lave mad.

Men hvor går grænsen for, hvad du vil købe færdiglavet? Hvilke produkter kan det betale sig at lave selv? Alt med kartofler, saucer og dressinger er øverst på min egen liste, dog er jeg på det seneste kommet i tvivl om mayonnaise. Min version bliver tit enten for betonagtig eller også skiller den, og de færdiglavede er blevet så gode, at jeg begynder at vakle. Øvelsen med at komme ned fra min høje jeg-laver-da-mayonnaise-selv hest bliver dog svær, kan jeg mærke.

Måske kan jeg finde hjælp i en observation fra en dygtig kollega i fødevarebranchen, der har arbejdet og boet i Schweiz:

»Det er mærkeligt med den danske besættelse af hjemmelavede produkter. I Schweiz ville venner aldrig invitere os til hjemmelavet kage. Der er respekt for konditorfaget, og gæster skulle naturligvis have kagen fra byens dygtigste håndværker.«

Hurra for madhåndværket – det behøver ikke være dit eget.