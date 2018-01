Bitcoin er på det seneste kommet på alles læber. Eksorbitante stigninger skabte et kæmpe hype, og havde man ikke allerede investeret i bitcoin, var man ikke ret klog.

På mange måder minder dette om perioden i slutningen af 1990’erne, hvor det i stedet var it-aktier, som alle skulle investere i.

Når sammenligningen med guld er nærliggende, skyldes det, at de virksomheder, der står bag produktionen af bitcoin, kalder det »minedrift« og dermed postulerer, at der finder en reel produktion sted.

Hvis vi skruer tiden tilbage – rigtig mange år – kan produktionen af bitcoin måske sammenlignes med produktionen af sten? Fra et goldt klippestykke, der bliver tilvirket og ender som en flot sten, der måske endda kan sælges?

Forskellen er dog, at bitcoin blot er computerkoder på nettet, mens en sten (eller guld) findes i virkeligheden. Ganske vist accepteres bitcoin i nogle sammenhænge som betalingsmiddel, men denne valuta, hvis man kan kalde den det, savner en række grundlæggende egenskaber.

Allerede nu vurderes energiforbruget på niveau med Danmarks samlede forbrug, og i takt med at bitcoin-koderne bliver både større og flere, bliver det kun værre. Allerede nu vurderes energiforbruget på niveau med Danmarks samlede forbrug, og i takt med at bitcoin-koderne bliver både større og flere, bliver det kun værre.

Dels står der ingen centralbank bag, og dels mistænkes bitcoin mest for at blive anvendt i forbindelse med hvidvask, narko og korruption.

Som indledningsvist nævnt minder kursudviklingen på mange måder om it-boblen, men skruer vi tiden endnu længere tilbage, er der også lighedstegn med andre bobler. Stigningen i kursen på bitcoin i 2017 på 1.500 pct. er intet at regne i forhold til prisen på eksotiske tulipanløg i Holland, der en enkelt måned i 1637 steg med 2.000 pct., eller Mississippi-boblen i Frankrig i 1720, hvor kursen på en aktie ligeledes steg 2.000 pct. på seks måneder.

Det samme skete i 1932, hvor den svenske tændstikkonge Ivan Kreuger havde monopol på produktionen af tændstikker, og firmaet bag endte med en konkurs, hvor de samlede krav var større end det svenske statsbudget.

I forbindelse med alle de ovennævnte bobler oplevede samfundet efterfølgende væsentlige velfærdstab. Dette vil gentage sig. Store finanshuse er allerede nu ved at opjustere væksten i de store økonomier – og specielt dem, der dominerer bitcoin (USA, Kina, Japan med flere) for 2018.

Og der er store beløb på spil: Op til nytår var den samlede værdi af bitcoin 250 mia. dollars, mens en ny kryptovaluta – ripple – pludselig var næststørst med en værdi på 86 mia. dollars (efter en stigning på 20.000 pct.)!

Og ikke nok med velfærdstabet, når bitcoin-boblen brister. Det enorme energiforbrug, der anvendes for dels at producere, dels at holde styr på disse computerkoder, er eksponentielt stigende. Allerede nu vurderes energiforbruget på niveau med Danmarks samlede forbrug, og i takt med at bitcoin-koderne bliver både større og flere, bliver det kun værre.

FN’s klimamål udsættes derfor for endnu en udfordring, så lad os håbe, at de rette myndigheder hurtigst muligt får stoppet dette "pyramidespil". Udtrykket "pyramidespil" vil nok falde mange for brystet, da de ser bitcoin og de øvrige kryptovalutaer som betalingsmidler. Det er imidlertid kun i ganske ringe omfang, de anvendes til dette, da langt de fleste blot køber for at sælge på et senere tidspunkt, ligesom omkostningerne ved at anvende bitcoin er steget eksponentielt.

Chris Larsen var blandt verdens rigeste på kryptovaluta - nu har han mistet 72 .

Det senest velkendte "pyramidespil" i Danmark var Phønix Kapitaldienst, der kollapsede for cirka 25 år siden. Her er efterspillet for nyligt afsluttet, og det har været dyrt for de involverede. Ikke blot dem, der holdt fast, men også dem, der solgte undervejs og troede, de fik pengene ud i tide!