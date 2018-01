Ordet frit: Så stille, at man ikke gider klage – selv letbanen er ganske okay

Jeg har det store held, at jeg har den smukkeste udsigt over den del af Aarhus Havn med Dokk1, letbanen, Bådcafeen og de fem hvide søstre i baggrunden, og på en frostklar formiddag kan man ikke forlange noget bedre. Ingen brok over, at AGF taber hele tiden, ingen brok over dårligt vejr, ingen brok over letbanen eller noget af alt det andet, vi aarhusianere let kan trække op af posen og brokke os over.

Spotify beriger mig med Symfoni Nr. 9 i D-mol af Beethoven. Kontrolleret og smuk vildskab strømmer ud af højttalerne. Scenen er sat til en dag med ingenting. Absolut ingenting. Det er lidt provokerende, set i lyset af et par måneder med fuld fart. Jeg kan mærke, at jeg er lidt utryg ved, at jeg ingen planer har denne solfyldte dag; ingen kursister, ingen gastro-teamcooking, ingen kunder, ingen aftaler.

I december kunne Michael Larsen fra sine vinduer følge ”Folkets letbaneåbning", hvor mange aarhusianere tilsyneladende heller ikke havde noget at klage over. Foto: Anita Graversen/Polfoto

For mere end et årti siden valgte jeg efter en julesæson at tage et 14 dages kurophold i Vals i Schweiz. Min daværende restaurants første år med nytårstakeaway. Jeg husker tydeligt, hvor skeptiske mine kolleger var. Størstedelen, inklusive mine egne kokke, troede ikke rigtigt på konceptet. Folk ville selv lave mad i deres egne nye køkkener.

Vi solgte alligevel knap 500 kuverter, og sidenhen hørte jeg ikke mere brok fra kokkene. Det var også et år med stort fokus på at bringe restauranten op blandt de bedste i Aarhus og Østjylland. Et selvvalgt pres og ambition. Det krævede en stor kraftanstrengelse, og jeg var helt klar over, at der skulle restitueres efter et par år med stor fokus på at markere restauranten på den kulinariske scene i Østjylland.

Kommentar: Alt er noget lort med den letbane ...

Det var så her, at de høje sneklædte bjerge kom ind i billedet. Den smukke arkitektur af Zumthor omkranset af den smukkeste natur og stilhed.

Her oplevede jeg for første gang, hvad stilhed og ro kan betyde. Efter det første døgn i Vals, hvor pulsen kom ned i normalt leje, var der igen plads til frie og løsslupne tanker – troede jeg. Efter en lang nats søvn vågnede jeg vildt tidligt og var rundt på gulvet. Helt stakåndet, forpustet og svedig. Jeg var lidt i tvivl om, hvor jeg egentlig var. Det var skræmmende at opleve regningen for hårdt arbejde komme med fuld fart. Jeg bilder mig selv ind, at jeg har lært af oplevelsen. Jeg er i hvert tilfælde blevet ældre og, ifølge mig selv, også lidt klogere.

Som et dedikeret menneske er det dog ganske svært ikke at gå helt ind i opgaver og udfordringer affødt af et højt ambitionsniveau og ønsket om at skabe og kreere. Jeg kan ikke leve uden.

Denne smukke vinterdag viser Aarhus sig fra sin smukkeste side. Det er svært at finde noget at brokke sig over. Det skulle da lige være vores vinduer, der i solen afslører en markant mangel på en vinduespudser. Vi er ellers ganske gode til at brokke os i Aarhus. Så gode, at TV-2 skrev en sang om det for et par årtier siden. Jeg kommer straks til at tænke på vores udskældte letbane, som triller stille forbi, som om den aldrig har gjort andet. Og jo, der er faktisk mennesker med dette af en del af befolkningen udskældte uhyre. Jeg må indrømme, at jeg nyder, når letbanen kører forbi i sit eget tempo. Det minder mig om mine sommerferier hos min mormor i København. Når de voksne snakkede, sad jeg altid i vinduet på hjørnet af Nørrebrogade og Esromgade og kiggede ud på sporvognene. Her var altid et godt liv. Nu er der altid trafikkaos på denne ydre del af Nørrebro. Hvorfor var det lige, at man skulle nedlægge sporvognene i København, ligesom man gjorde i Aarhus?

Jeg glædes ved tanken om, at vi i Aarhus endelig har fået et alternativ til de mange biler i midtbyen, og er sikker på, at vi aarhusianere på sigt adopterer letbanen som en vigtig medspiller i trafikken.