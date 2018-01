Ordet frit: Har du nogensinde tænkt over, hvordan den bedste by ser ud for dig?

Vidste du, at Aarhus Kommune har skabt et bylaboratorium, som kaldes Liveable City Lab? De har udviklet en Aarhus-model for borgerinddragelse og har en medborgerskabspolitik, der skal give plads til samskabelse i udviklingen af Aarhus.

Her i står blandt andet, at »borgernes deltagelse og reelle indflydelse er uundværlig i byplanlægningen og udviklingen af Aarhus. Derfor skal Aarhus Kommune gå fra høring til tidlig dialog. Vi skal eksperimentere med midlertidig anvendelser af byrum, bygninger og grunde. Borgere, politikere, ledere og medarbejdere i kommunen skal have mulighed for at blive klogere undervejs. Det er kommunens ansvar at vise, hvilke muligheder der er for at påvirke en sag. Med til denne service hører kvalificerede og velbegrundede svar til borgerne om beslutninger og afgørelser. Kommunikation er middel til samskabelse og aktivt medborgerskab. God kommunikation bygger på respektfuld og ligeværdig information og dialog. Kommunikation handler om måden, vi møder hinanden. For at handle som medborgere, skal vi mødes som medborgere. Den levende samtale hjælper os til at finde ud af, hvad vi kan udrette sammen«.

Har du nogensinde tænkt over, hvordan den bedste by ser ud for dig?

Hvordan ville du gøre plads til alle, og hvad ville du skabe for den fremtidige generation i byen? Har du tænkt over, hvordan den bedste by ser ud for en hjemløs, for en i kørestol eller for en fra et andet land, som måske ikke forstår vores sprog? Endnu bedre, har du spurgt og forsøgt at forstå byen gennem deres øjne og med deres viden?

Det har jeg gennem mit frivillige arbejde i foreningen Sydhavnen, og jeg fascineres hver dag over denne lidt hemmelige del af vores by.

Sydhavnen er en lille by i byen. Et lille mangfoldigt samfund, der både rummer det spirende kulturelle vækstlag, men også har oplevet eksplosiv professionalisering indenfor de kreative og kulturelle erhverv med store nationale og internationale kunder. I de senere år har området markeret sig mere og mere udadtil som et dynamisk udviklingsområde med iværksættere og kreativt producerende, der har skabt et levende og inkluderende miljø, og hvor mange af byens socialt udsatte har deres dagligdag og lever side om side med de nye større tilflyttere.

Her er kant, kontraster og et dynamisk, kærligt naboskab.

Derfor blev der også stiftet en forening i 2015 for at sikre, at alle bliver informeret, lyttet til og inddraget. I begyndelsen var der 55 medlemmer, i dag er vi 2.285. Vi håber stadig, at vi vil blive inddraget i højere grad, og at der bygges bro mellem de eksisterende miljøer og de kommende forandringer af Sydhavnen.

Gråzoner kan vendes til guldzoner. Jeg tror på, at vi i fællesskab skaber det bedste Aarhus. Jeg tror på, at vi i Aarhus har en kommune, som bevæger sig i den modige retning, og jeg håber, at alle kan se og vil erfare, at det er i disse møder mellem mennesker (uanset titler, fagligheder og baggrund), hvor gråzonerne opstår, at de mest interessante, bæredygtige og kærlige løsninger for fremtidens by opfindes og udvikles.

Det virker til at være lige netop, hvad kommunen lægger op til i dens ambitiøse Værdi- og Kvalitetskatalog, som beskriver dens strategier og guidelines for udviklingen af Sydhavnskvarteret. Her har man nemlig tilføjet et femte dogme; »de nuværende beboere i området skal kunne se sig selv i fremtidens Sydhavn, der skal bevare stedets unikke dna. De nye virksomheder i kvarteret skal sætte pris på netop disse forhold og se det som en forudsætning for at vælge netop denne lokalisering.«

Et helt nyt år er lige begyndt og på næste byrådsmøde er Sydhavnens fremtid på dagsordenen. Altså udviklingsplanen og udbud af køberetter for Sydhavnskvarteret.

Lykkes disse gode planer for det fremtidige Sydhavn, vil det være en fantastisk historie, som kan påvirke hele verden og den måde, vi sammen har mulighed for at skabe fremtidens bedste by for alle i fællesskab.

Jeg glæder mig til at opleve Sydhavnen om fem år, 10 år og 50 år fra nu, og indtil da vil jeg nyde den, som den er lige nu og i morgen. Det kan du også gøre og du kan følge med i, hvad der sker på Sydhavnen her: https://www.facebook.com/aarhussydhavn/

Husk at selv når vi glemmer det, så er kærligheden den stærkeste magt i verden og vi besidder den alle.

Sarah Jarsbo er kunstner og formand, Foreningen Sydhavnen