Vrouuuuum. Man dukker sig uvilkårligt, når man pludselig hører en dyb summen og et stort hvepselignende insekt kommer hen over. I foråret er der i mange tilfælde tale om dronninger af de almindelige gedehamse, som drøner rundt, og her på det seneste er også de store gedehamse kommet på vingerne. På Molslaboratoriet møder man lige nu de kæmpestore dronninger af stor gedehams, når de i jævn, insisterende flugt kommer drønende hjem mod boet med kød, dvs. insekter, som de har været ude at aflive i f.eks. brombærbuske.

På trods af sin størrelse er stor gedehams normalt ganske fredelig, men hvis der er mange af dem om efteråret, kan de blive særdeles aggressive. Det gør ondt. Hvor ondt kan man se i serien Bidt, Brændt & Stukket på DR Ultra. Sebastian Klein hylede, da jeg stak ham med en af de store.

Når der er mange store gedehamse i luften, kan man godt blive forledt til at tro, at alting er store gedehamse. Men en gang imellem ser man noget, som umiddelbart ligner, men som alligevel adskiller sig. Pludselig sidder der f.eks. en stor glassværmer på poppeltræet. Den ligner meget en stor gedehams, for det utrænede øje måske helt ekstremt, men den har aldrig været i nærheden af en gedehams. Den er en sommerfugl, som har fundet ud af, at det er smart at ligne noget farligt, når man selv er en velsmagende og helt uskadelig hapser.

Glassværmere er en gruppe af sommerfugle, som har fået deres navn, fordi de har blanke vinger. Ganske vist fødes de som alle andre sommerfugle med skæl på vingerne, men skællene sidder så ufatteligt løst, at de falder af, så snart sommerfuglen bevæger sig.

Så kan det næsten være lige meget.

De 15 danske arter af glassværmere har det til fælles, at de lægger deres æg i træstammer, hvorefter larverne gnaver sig igennem veddet i to år, inden de forpupper sig, klækker og kommer ud i det fri igen.

På popler, bævreasp og eventuelt også pil kan man tydeligt se de store glassværmeres udgangshuller, som er kuglerunde, og som oftest sidder umiddelbart over jordoverfladen. De fleste træer lader ikke til at tage megen skade af angrebene, men hvis træerne i forvejen er svækkede pga. tørke, kan glassværmernes angreb være det, der får træet til at opgive ævred.

Stor glassværmer er ingenlunde sjælden, men den ses kun meget fåtalligt. For det første skal man vide, hvor der er popler eller bævreasp med glassværmer-larver i, og for det andet gælder det om at være ude i de dage, hvor pupperne klækker. Det har sommerfuglesamlerne for længst taget konsekvensen af, så i dag kan man fra England bestille små ampuller med glassværmer-feromoner, som man smører på træer i omegnen. Sådan nogle feromoner kan hannerne lugte på lang afstand, så hvis der er glassværmere i nabolaget, skal man nok få lokket dem til.

Så desperat har jeg endnu ikke været, men så må jeg også tage til takke med, at der ofte går hele og halve år mellem, at jeg ser en glassværmer.

Morten DD Hansen er naturvejleder og museumsinspektør på Natuerhistorisk Museum.