Naturen netop nu: Rødvinsslatter gav nytårsfest til sommerfugle

Det var sidst på eftermiddagen nytårsaftensdag, og på Molslaboratoriet var vi en håndfuld dedikerede kratluskere, der havde besluttet os for at tilbringe højtiden langt væk fra byens trængsel og alarm. Vi stod i køkkenet og tilberedte nytårsmaden. Ovre i et hjørne blev et gammelt håndklæde revet i strimler, mens en karton rødvin blev åbnet og hældt i en gryde sammen med masser af sukker. Nogle ville måske forestille sig, at der var tale om dyr kogekunst, men der var snarere tale om kogekunst for dyr. Vi var nemlig i gang med at lave sukkerlokning.

Det fungerer på den måde, at rødvinen langsomt opvarmes, mens sukkeret bliver opløst. Det bliver til en forfærdeligt klistrende væske, som man ikke skal forveksle med gløgg. Når alt sukker er opløst, tager vi håndklædestrimlerne og lægger ned i marinaden. Her trækker de i nogle minutter, og så er der serveret.

Hen omkring dronningens nytårstale begav vi os derfor ud i felten, hvor vi overalt på grene, hegn og stakitter hængte strimler op i en fed, fed dunst af rødvin. Hvis man gik en aftentur i Mols Bjerge, ville man ikke være i tvivl om, at der var fest.

Vi ville nemlig lokke sommerfugle til. Natsværmere af den slags, der kaldes ugler. Umiddelbart kan det synes som et mærkværdigt tidspunkt på året til denne ædle sport, men aftenen var diset og lun, og det sætter insekter pris på, uanset årstid. Hvis temperaturen lusker sig op på 7-8 grader, er der masser af aktivitet i skoven og på overdrevet, og lugten af alkohol kalder på insekter fra nær og fjern.

Når der lugter af alkohol, er det nemlig tegn på sukker, der gærer, og man skulle være et skarn, hvis ikke man var lidt af en sukkergris på dette ellers ugæstfrie tidspunkt af året.

Aftenen gik, og festen var – som altid, når kratluskere er samlet – en lang kiggen efter dyr. Vi fandt hjulspindere i revnerne i træværket, der var foldsnegle, mejere og bænkebidere på muren, inde i skuret var der overvintrende sommerfugle, og oppe fra himlen lød der vingeslag fra dykænder og svaner.

Det var en helt fortryllende aften med måneskin, og da klokken slog 12, var der en fantastisk udsigt til fyrværkeriet inde over Ebeltoft.

Pludselig kom vi i tanke om vores rødvinssnore. Måske havde vi selv kigget en lille smule i flaskerne, men ikke værre, end at vi straks drønede op i haven med pandelamperne tændt.

Og dér på den sidste snor sad en hel flok natsværmere. Så snart de blev ramt af lyset, lod de sig dumpe til jorden, men vi fandt dem igen og kunne nu betragte den smukke art sortmærket overvintringsugle, som på latin lyder navnet conistra rubiginosa. Det er en art, der i sommerhalvåret lever som larve på træer og buske, mens den som voksen træffes på vingerne i perioden oktober til april, dvs. i hele vinterhalvåret, blot vejret er lunt og stille.

Der er ikke meget at leve af om vinteren, men nedfaldsfrugt og tidligt blødende træer er naturlige kilder til lette kulhydrater. Hvis da ikke sommerfuglen er så heldig at finde en nytårsfest med slatter til overs; så bliver alle glade, både ugler og kratluskere.

Godt nytår derude – vi ses i felten.

Morten D.D. Hansen er museumsinspektør på Naturhistorisk Museum.