Kommentar: Fremad mod fortiden

Den Gamle By får omsider den hovedindgang, museet fortjener.

Købstadsmuseet er ikke blot en af Jyllands, men en af Danmarks mest betydelige kulturinstitutioner, og det skal naturligvis også afspejles ved ankomsten.

Hovedindgangen, der ventes færdig i 2021, skal opføres i bunden af Botanisk Have mod Ceres-krydset.

For år tilbage ville det ikke være en særlig attraktiv placering, men med pladsen ved Ceres-byen har også dette hjørne af Aarhus forvandlet sig til et mere attraktivt byrum, der bliver løftet yderligere af Den Gamle Bys nye hovedindgang, som bliver flankeret af en lille sø og et opholdsområde.

Dermed opfyldes Den Gamle Bys ønske om i højere grad at åbne sig mod byen. De mange gående, herunder krydstogtsgæster, har sikkert gennem tiden tvivlet på retningen, når de har bevæget sig op ad Viborgvej.

Det er den aarhusianske tegnestue Cubo, der har tegnet stregerne i den ikke helt nemme opgave at forene fortidens historier med nutidens krav og fremtidens visioner. Arkitekterne har også haft fokus på, at den nye bygning skal harmonere med Anton Rosens ikoniske Aarhus Pavillon fra landsudstillingen, som bliver nabo til hovedindgangen. En markant trækonstruktion skal understrege den håndværksmæssige høje kvalitet, som resten af Den Gamle By er bygget på og kendt for.

Arkitekters visualiseringer er taknemmelige, hvilket står klart, hvis man sammenligner illustrationerne af andre byggerier i byen med, hvordan projekterne så kom til at se ud i virkeligheden. Men i dette tilfælde tegner det lovende, og med den grundighed, Den Gamle By ellers lægger for dagen, bliver resultatet sikkert enestående.

Den nye hovedindgang bliver ikke blot en ny måde at ankomme til Den Gamle By på. Det bliver en ny måde at opleve museet på. Tiden bliver nemlig vendt om. Med indgang fra Ceres-krydset, begynder oplevelsen i den kommende 2014-gade, fortsætter i 1970’er-kvarteret og så slår tidsmaskinen ellers i bakgear, jo længere mod nordvest i museet, man bevæger sig.

Man kan håbe, at dette greb også kan være med til at genåbne mange aarhusianeres øjne for, hvad museet egentlig rummer. Det er et skattekammer af viden og oplevelser, der formidles på internationalt niveau. Det er et museum, der tåler mange genbesøg, for der er altid et hus, en baggård, et loft eller en fortælling, man endnu ikke har opdaget. Og så er Den Gamle By blot et fantastisk sted at gå en tur og indånde den ro og hygge, som museet emmer af og tør stå ved, og som det også er målet at indfange med den nye hovedindgang.

Har man tidligere alene frekventeret Den Gamle By som en juletradition, skylder man sig selv en ny tur i de brostens - og med tiden - asfalterede gader, samt ikke mindst under dem, hvor Aarhus Fortæller siden 2017 bogstaveligt talt har været en skjult skat om byens historie. Efterårsferien står for døren og er en oplagt mulighed. Det er en ganske almindelig søndag eftermiddag nu også.

Den nye hovedindgang er med til at understrege, at tiden på ingen måde står stille i Den Gamle By.