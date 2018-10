Med et nyt initiativ til samarbejde vil Aarhus City Forening gøre Aarhus til en renere by. Man tager dermed hul på en opgave, hvor der mildest talt er nok at gøre.

Det pynter, at cityforeningen med udspillet så at sige tager kosten i den anden hånd og opfordrer byens handlende og andre aktører til at være en del af løsningen. I mange år har foreningen ellers været kronisk kritiker af kommunens renholdelsesindsats, som måske på nogle punkter er mangelfuld, men som er en ulige kamp.

Også hvad angår renhold, er der meget visdom at hente i Korsbæk. Her kunne førsteårslærlingen, den kronisk forsmåede Arnold Vinter, passende blive sat til at sørge for, at også gaden foran Damernes Magasin tog sig ud. Hvorfor er det ikke længere fast kutyme i virkelighedens detailhandel, at butikkerne tager et ansvar for, at den gode indkøbsoplevelse begynder på fortovet?

Arnold Vinter blev utilfreds med forholdene i »byens fine manufakturforretning« og søgte over på den anden side af gaden. I dag ville unge mennesker sikkert også løbe skrigende væk, og fagforeningerne protestere, hvis elever skulle samle affald. Men med sådan et skridt ville vi komme lidt videre i kampen for et renere Aarhus.

Samarbejde mellem butikker, restaurationer, natteliv, interesseorganisationer og kommunen er af det gode, så længe det er handlingsorienteret. Men der mangler en vigtig aktør i det forum: De aarhusianere, der sviner. Og der er mange af dem.

Om sommeren efterlades strandene som deponi for grillbakker og flasker. Have- og husholdningsaffald henkastes i skovene, skraldespande fyldes med udtjente støvsugere og havemøbler. Gaderne er til tider brolagt med pizzabakker, ølglas, to-go-affald og dårlige undskyldninger.

Sidste søndag skrev vi om Flemming Jensen, der som fejemand støvsuger sin faste rute i midtbyen hver eneste morgen. Folk kan smide affald på gaden lige foran ham. Hvor respektløs kan man tillade sig at være?



Han har rengjort byen, fra før fanden får sko på i 22 år: »Jeg er mere kendt, end jeg lige troede«​ Flemming Jensen har arbejdet som fejemand på den samme rute i Aarhus midtby i de seneste 22 år. Et job, der indebærer meget mere end at tømme skraldespande og feje blade.

Her i Aarhus er affald åbenbart noget, som andre må tage sig af. Vi føler ikke, at vi har et fælles ansvar for ret meget, og når slikpapiret eller papkruset smides på vejen, har vi glemt det, inden det rammer jorden.

Vi tror åbenbart, at det ikke længere har nogen betydning for os. De færreste kunne vel finde på at smide skrald på deres egen villavej, men i byen, i skoven og på strandene er vores tilknytningsforhold svagere og ligegyldigheden større.

En analyse fra Hold Danmark Rent viser, at 95 pct. af danskerne synes, at det er meget vigtigt, at der er rent, hvor de bor og færdes. Af samme undersøgelse fremgår det, at vi hellere vil have rene veje end blomster i kummerne. Hvordan kan det så være, at vi alligevel smider affald fra os?

Måske burde vi som medie ikke beskæftige os så meget med dårlig affaldskultur. For det kan efterlade et indtryk af, at lemfældig omgang med skraldet er almindeligt, og det risikerer at øge det legitime i at smide det fra os, hvor det passer os. Det forhindrer os nu ikke i at blive ved med at afdække en side af Aarhus, som vi for en gang skyld ikke kan være stolte af.

Aarhus City Forenings ambition er at gøre Aarhus til den reneste by i Norden. Så længe en ambition omsættes til handling frem for titler og skraldespandsslogans, er det godt at have et stort mål. For Aarhus’ vedkommende er der desværre langt dertil.