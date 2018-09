Kommentar: »I byrådet kan vi ikke være politisk uenige«

Det er ikke noget videre misundelsesværdigt job at være lokalpolitiker. Skæve arbejdstider, forholdsvis lav løn og offentlig eksponering i stort og småt.

Det værste må dog være de mange møder, og det aarhusianske magistratstyre bidrager ikke just til en oplevelse af fremadskridende processer.

Måske byrådet skulle overveje, hvad tiden bruges på.

Senest har politikerne brugt timer på at revurdere en såkaldt Aarhusfortælling. Her er det på sin plads med lidt baggrundsinformation, da sikkert temmelig få aarhusianere kender til dens eksistens og endnu færre indholdet i den:

Aarhusfortællingen kan forklares som byrådets vision for byen. Ideen blev udtænkt i forrige byrådsperiode, og fortællingen skal revideres hver gang, et nyt byråd er sammensat. Ni måneder efter første byrådssamling er en revideret fortælling ved at falde på plads. Det har i bedste fald været spild af tid.

For fortællingen (der i sig selv er et irriterende begreb) rummer ikke mange linjer, der alene kan relateres til Aarhus. Faktisk ville et byråd i stort set alle kommuner kunne skrive under på Aarhusfortællingen, hvis blot navnet blev ændret til f.eks. Koldingfortællingen eller Jammerbugtfortællingen.

Prøv selv at erstatte ”Aarhus” med en hvilken som helst anden kommune i de følgende eksempler fra den omsider reviderede udgave af Aarhusfortællingen. Du bestemmer selv hvilken:

»[Indsæt bynavn] – en by med plads til alle og brug for alle. En by med plads til at udfolde og udvikle sig. En by, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det.«

Eller prøv:

»[Indsæt bynavn] vil være en grøn og bæredygtig by, bevare de gode bymiljøer og den sociale sammenhængskraft. [Indsæt bynavn] vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen.«

Det giver med andre ord ingen mening, at politikerne – og kommunens kommunikationsmedarbejdere - bruger tid og kræfter på så fluffy en omgang, som ingen konsekvens har for nogen borgere.

Onsdag aften bruger politikerne igen løst krudt på nonsens, idet man skal diskutere et såkaldt samarbejdskodeks for byrådet.

I kodekset, der består af 14 udsagn, hedder det f.eks.:

»I byrådet kan vi være politisk uenige. Vores forskellighed er en styrke.«

»Vi engagerer os og stræber efter at gøre en forskel.«

Prøv at sætte »ikke« foran udsagnene, og det afsløres straks, at der også i dette tilfælde bliver brugt tid på noget, ingen kan være uenige i, og derfor ikke bør gøres til genstand for timelange drøftelser, når nu der er så mange konstruktive sager at tage fat på:



»I byrådet kan vi ikke være politisk uenige. Vores forskellighed er ikke en styrke.«

Samt:

»Vi engagerer os ikke og stræber ikke efter at gøre en forskel.«

Et andet udsagn i kodekset er:

»Vi tager ikke æren for andres ideer.«

Må man foreslå tilføjelsen: »…men vi tager ansvar for vores egne,« og at byrådsmedlemmerne rejser sig fra rundkredsen og aflastes for flere selvmuterende drøftelser, der hører til i samme kategori som ”Laktose-, gluten- og sukkerpolitik” ved børnehavernes forældremøder.