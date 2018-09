Kommentar: Aarhus Havn skal ikke bygges på eller stoppes af løse påstande

Nødvendigheden og konsekvenserne af en omfattende udvidelse af Aarhus Havn kan meget vel blive det helt store debatemne i byen de næste mange år.

Det anslås, at havnen i dag skaber direkte og indirekte beskæftigelse til over 9.500 mennesker. 65 pct. af Danmarks containertrafik sker via havnen, der er Danmarks største, og som hvert år kaster 1,4 mia. kr. af sig i afgifter og skatter. 400 mio. kr. af dem går til Aarhus Kommune.

Havnens historiske betydning for Aarhus - ja for det østjyske område i det hele taget - kan næppe overvurderes. Havnen har været byens store drivkraft i fortiden og nutiden. Hvad med fremtiden?

Havnen ønsker over de kommende 40 år i tre etaper at udvide arealet af yderhavnen med 140 ha. Det er altså en sag med lange horisonter og store perspektiver, der yderligere kompliceres af, at den skal sammentænkes med spørgsmålet om rensningsanlæggets fremtidige placering og dermed Tangkrogens udvikling.

I det omfang man kan kalde de grønne herlighedsværdier i og omkring Aarhus for natur, er mødet mellem den, byen og moderne menneskers natursyn jævnligt genstand for ophedet debat.

Husk blot på, hvordan mange kom i det røde felt, da Aros lod en kunstner sprøjtemale en græsplæne og nogle træer ved Mindeparken. Og husk, hvordan borgere sluttede sig sammen i Beskyt Aarhusbugten, da bølgerne om helhedsplanen for Tangkrogen sidst gik højt.

Når det handler om naturen, er vores tilgang ikke altid naturvidenskabelig. Vi har også en etisk og følelsesmæssig tilgang. Vi bilder os ind, at kysten ser ud, som den altid har gjort, og vi synes, det er mere hyggeligt at se til Mols end at have udsyn til havnens industrirealisme.

Det er smart at synes godt om naturen og i øvrigt gennempløje den med mountainbikes, havkajakker og løbesko. Instagram flyder over med naturtro naturfotos, og Fjällräven er ikke længere noget, man kun sætter på pædagoger. Alligevel foretrækker mange af os at bo i byen frem for på landet. Hverken natur eller by er kulisser i vores liv. De er begge forudsætninger for det.

Alle de følelser, ”synsninger” og al den viden skal så parres med spørgsmålet om havnens og dermed byens udvikling. Det er vel og mærke i et perspektiv, der rækker langt ind i næste generationer.

Indtil videre skydes der med mere eller mindre løse påstande i debatten: En udvidelse af havnen vil betyde mere tang på Tangkrogen, de nødvendige lastbiltransporter i forbindelse med anlæggelsen vil afstedkomme flere uheld på vejene og den teknologiske udvikling, herunder 3d-print, gør det i det hele taget tvivlsomt, om skibe har en eksistensberettigelse om 40 år. Man kunne ønske, at politikerne havde samme tilgang til letbanen – så var idéen om den lagt ned for længst.

Man kan ikke træffe en så stor beslutning om havnens fremtid på løse påstande.

Derfor er det fornuftigt, at et flertal i Aarhus Byråd er klar til at gå skridtet videre i processen, som ingen ved, hvor ender. Det er helt nødvendigt, at alle myndigheder inddrages, og at alle forundersøgelser, hvor langsommelige og trættende de end måtte være, bliver foretaget med det mål at få kvalificeret debatten, der sandsynligvis vil vokse i intensitet jo tættere på en endelig beslutning om havnens - og dermed også byens - fremtid, vi kommer. Det kan være, at havneplanerne må opgives. Det bør i givet fald kun ske på et oplyst grundlag baseret på fakta på både plus- og minussiden.