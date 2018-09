Lørdag er sidste chance for at søge en stilling som kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitets Hospital. I jobopslaget, hvori der efterlyses kandidater med ”forandringskommunikation i ryggraden” (må være en diagnose), fremgår det, at kommunikationsafdelingen består af ikke færre end 13 ansatte.

I stedet for at beskæftige en så stor enhed, kunne det måske være en idé at give læger og sygeplejersker mulighed for direkte at udtale sig om forholdene på sygehuset.

Det lader til, at der overalt i regionen har været ordineret mundkurv til alle og for nylig mistede to faglige chefer i Region Midtjylland jobbet – angiveligt fordi de under den netop afsluttede budgetproces havde påpeget en række uhensigtsmæssigheder. Siden har regionens forretningsudvalg sagt farvel til de fyrede chefers modpart, regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, men helt luftet ud i regionens mange lag er der næppe.

Det er åbenlyst en kompliceret sag at drive sygehus i en virkelighed, hvor den offentlige økonomi er presset, kravene til behandling er store, nye og dyre behandlingsformer konstant dukker op og forventningerne til en af velfærdsstatens spydspidser er høje.

Desværre tyder meget på, at forholdene på AUH er værre, end hvad der hidtil har været fremme i den brede offentlighed

I Aarhus er sagen yderligere kompliceret af et sammenlægningsprojekt uden sidestykke og hverdagskonsekvenserne af Aarhus Universitetshospitals samling i Skejby har været beskrevet flittigt i medierne.

Der har været historier om varme og kolde kontorer, og så er der mere væsentlige artikler, bl.a. i denne avis om manglende operationsudstyr, udsatte operationer, frustrerede læger og budgetmæssige overskridelser.

Desværre tyder meget på, at forholdene på AUH er værre end, hvad der hidtil har været fremme i den brede offentlighed. I hvert fald hvis man skal dømme de henvendelser fra medarbejdere, som nærværende avis har modtaget på det seneste.

Medarbejdere har, uafhængigt af hinanden, faggruppe og afdelinger henvendt sig med opsigtsvækkende oplysninger om, hvordan det står til på det såkaldte supersygehus. Historier, der ville rydde forsiden, hvis blot de ansatte stod frem. Men det gør de ikke, for de tør ikke. De er simpelthen bange for, at deres navn skal blive ”for kendt” i forbindelse med en sparerunde med en fyring til følge.

Det er både bedrøveligt og nedbrydeligt, at offentligt ansatte på en regional arbejdsplads på den måde frygter at gøre offentligheden opmærksom på forhold af stor samfundsmæssig betydning.

Det er vigtigt, at den offentlige sektor er præget af åbenhed og troværdighed, og dens ansatte burde i princippet ikke frygte for deres karriere, hvis de på egne vegne, udtaler sig om uhensigtsmæssige forhold inden for deres fagområde, hvad enten de er folkeskolelærer, jurister eller sygeplejersker.

Deres ytringsfrihed har vide grænser. I hvert fald på papiret, men hvis man frygter at blive et ”lidt for kendt navn” på arbejdspladsen, er er det så som så med den oplevede frihed.

Medarbejdernes stemme er vigtig i den offentlige debat, hvor voksende kommunikationshære og begrænsninger i offentlighedsloven trækker i den modsatte retning.

Man kan derfor håbe, at regionsformand Anders Kühnaus (S) handlekraftige skridt til at forbedre samarbejdet i det vigtige hospitalsvæsen også fremmer tilliden til medarbejderne hvor end de befinder sig, og fjerner deres frygt for at deltage i en vigtig og nødvendig diskussion om vores sundhedsvæsen. Deres yrtinger bør opfattes om engagerede medarbejderes ønsker om at værne om faglige standarder og anstændighed.