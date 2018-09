Kommentar: JP spørger: Hvor skal der skæres? Heldigvis har vi politikere, der tør svare

Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Venter man svar (og det kan man med rimelighed gøre) fra de øverste profiler i byrådets to største partier, Socialdemokratiet og Venstre, venter man desværre forgæves. For både borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) har takket nej til at deltage.

Alle partier er dog alligevel repræsenteret.

Socialdemokratiet har sendt politisk ordfører Anders Winnerskjold i byen og velkommen til ham. Men hvorfor ser vi ikke borgmesteren til dette ene offentlige møde mellem politikere og borgere?

Byrådets mindre partier har ikke samme muligheder for at skubbe fodsoldater frem til fronten og mange af dem har virkelig begået kalendergymnastik for at kunne presse debatmødet ind i kalenderen. Får de goodwill som fortjent? Byrådets mindre partier har ikke samme muligheder for at skubbe fodsoldater frem til fronten og mange af dem har virkelig begået kalendergymnastik for at kunne presse debatmødet ind i kalenderen. Får de goodwill som fortjent?

Det var Bundsgaard, der satte rammen om budgetaftalen, der ikke holdt, og det er Bundsgaard, der vil lede og i vid udstrækning bestemme resultatet af de igangværende spareforhandlinger. Der kan være mange legitime grunde til, at han har takket nej. Kalenderen er naturligvis tæt pakket. Men man kan kun gisne om, at der ligger et strategisk hensyn bag fraværet.

Heller ikke Venstres rådmand, Bünyamin Simsek har kunnet afsætte tid. I hans fravær ville det være naturligt at sende den politiske ordfører Heidi Bank (V). Det sker ikke. Venstre bliver repræsenteret af Gert Bjerregaard. Også velkommen til ham, men Simsek og Bank er oplagte kandidater. Måske er der noget andet på spil i Venstre end strategiske overvejelser?

Deltag i debatmødet Dato: Den 19. september kl. 19.30

Sted: Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Ring til JP på 8738 3838 (hverdage mellem kl. 8 og 15) eller send en mail til kommunikation@jp.dk.

Der er et begrænset antal pladser.

De første 100, der møder op, får bogen ”Vi elsker Aarhus”.

Det kan godt være, at det er strategisk ”smart”, at lederne fra de to største partier på den måde holder møgsager ud i strakt arm. Men ønsker vi toppolitikere belagt med teflon eller politikere, der viser handlekraft og lederskab - også når det er upopulært og gør ondt?

Byrådets mindre partier har ikke samme muligheder for at skubbe fodsoldater frem til fronten og mange af dem har virkelig begået kalendergymnastik for at kunne presse debatmødet ind i kalenderen. Får de goodwill som fortjent? Næppe. De, der dukker op risikerer at blive ansigterne på en upopulær beslutning. Det er ikke helt rimeligt, når de ”største” byrådskolleger bliver væk.

Bundsgaard og Simseks bemærkelsesværdige afbud skal dog ikke ødelægge rammerne for en god, konstruktiv og demokratisk debat, og borgernes interesse for at deltage er stor. Når man ikke at få plads, kan man følge og deltage i debatten, når vi sender den live på Facebook.

Vi har en ambition om, at debatten skal være fri, ordentlig og respektfuld. Uanset hvor uenig man er i en modparts synspunkt, er det vigtigt at huske på, at alle nærer en kærlighed til byen. Nogle sidder blot med ansvaret for, at både den og økonomien hænger sammen. Derfor får de første 100 fremmødte også bogen ”Vi elsker Aarhus” og kære Bundsgaard og Simsek: Der er også to eksemplarer til jer, hvis I alligevel dukker op.