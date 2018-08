Forslag gør op med skolen, som vi kender den: Er du klar til at vinke farvel til den lokale skole?

Fra et teknokratisk og økonomisk perspektiv, er der sikkert mange fordele i et bud på en fremtidig skolestruktur i Aarhus. Et forslag fra embedsværket går bl.a. ud på, at kommunens skoledistrikter skal brydes op, og at flere skoler skal ind under det samme distrikt.

Ideen skulle være, at kommunen kan spare på administrationen, samt at man får et langt mere fleksibelt værktøj til at fylde alle klasser på skolerne. Der der ingen tvivl om, at der ligger store fordele i at udnytte kapaciteten i folkeskolerne bedre. Udgifterne til undervisning er stort set den samme, uanset om der sidder 15 eller 28 elever i klassen og den økonomiske gevinst er stor ved at slå to klasser sammen. Besparelserne ved at samle ledelseslag vil derimod være relativ begrænset og i det hele taget en dårlig idé. Undersøgelser peger på, at de skoler, der formår at løfte eleverne bedst, er dem der er begunstiget med klare værdier og en synlig ledelse.

Der er givetvis mere at hente i det lag af konsulenter og projektfolk i Børn og Unge, der sikkert har brugt mange møder på at udtænke følgende formulering i spareforslaget:



»I vores arbejde skal vi være nysgerrige og undrende. Vi viser, at vi kan rykke os gennem ny viden, fælles dialog og refleksion. Vi vil fortsat styrke den sociale kapital. Det giver den enkelte leder afsæt for at udfordre den eksisterende praksis og engagere og inddrage medarbejderne i at indsamle og analysere f.eks. børnenes egne produktioner, personalets erfaringer og den nyeste viden. Vi indsamler og analyserer forskellige typer af data for sammen at blive klogere og opnå et fælles billede af, hvad der virker. Vi evaluerer og følger op i fællesskab.«

Det er virkelighedsfjernt nonens og langt væk fra den hverdag, der venter forældre og skolebørn i kommune, hvis forslaget realiseres. .

Set gennem et Excel-ark er spareforslaget måske en glimrende idé, men spørgsmålet er, om de aarhusianske forældre er taget med i ligningen.



For dem vil spareforslaget betyde, at de aldrig kan være sikker på, hvilken skole deres barn skal starte i. Det er ikke givet, at det er den nærmeste eller den samme som vennerne fra børnehaven.



Klassekammeraterne kan bo flere km derfra, skoleledelsen kan blive lige så fjern, og den lokale skolebestyrelse, der trods alt sikrer et tilhørsforhold og mulighed for (begrænset) medbestemmelse, er helt væk.

Dertil kommer, at de enkelte distrikter kan indrettes sådan, at indskolingen, mellemtrin og udskolingen foregår på tre forskellige adresser og man som elev i anden klasse aldrig møder en niendeklasseselev at se op til.

Den lokale skole bliver blot et undervisningssted som var det en hotelkæde og skolen som samlende, kulturbærende institution står overfor et endeligt dødsstød. Meget tyder på, at skoleområdet bliver spareforhandlingernes helt varme emne og med god grund.

Undersøgelser peger på, at den lokale skole er et naturligt valg for langt størstedelen af forældrene. Gad vide, om det bliver ved at være sådan, hvis den lokale skole kan være en af flere.

Rådmand for børn og unge, Thomas Medom, er tilsyneladende fortaler for en skolemodel, hvor den lokale skole kan være flere. Dermed styrker SF-politikeren fødekæden til de privatskoler, som han ellers er så inderligt imod.

Forældre er bekymrede: Sådan kan de nye skoledistrikter i Aarhus kom til at se ud Foreningen Skole og Forældre i Aarhus frygter, at kommunens spareforslag vil forringe forholdene i folkeskolen yderligere.

Forslagene til fremtidens undervisningssteder i Aarhus er endnu ikke behandlet politisk. Hvis den virkelig er svaret, bliver det spændende at se, om politikerne også har modet og visionerne, når forældrenes spørgsmål rejser sig.