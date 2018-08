Alle burde forkæle sig selv med en sommeraften ved Vilhelmsborg. Festspillet i år er musicalen Grease i en så sprudlende udgave, at der er garanti for humørløft. Vi kender historien om Danny og Sandy, men i kraft af brændende engagement på, bag og foran scenen, i billetlugen og kaffeboderne, bliver Vilhelmsborg Festspil - også i år - noget helt særligt. Under forestillingen må man styre sig for ikke at nynne med på ”Summer Nights”, men på vej hjem, kan man ikke holde sig tilbage længere. Hvad gør – udover en sprudlende opsætning – Vilhelmsborg Festspil til noget særligt? Det samme, der gør VM i sejlsport muligt: De frivillige.



Det er to ret forskellige, men begge enestående begivenheder, der lige nu viser frivillighedens styrker. VM i sejlsport er et kæmpe arrangement, der har krævet års forberedelser, et stort budget og ikke mindst et hav af frivillige. Avisen har beskrevet, hvordan en udenlandsdansker er rejst fra Australien for at give en hånd med. En familie fra Risskov har ikke havvand i årene, men rykker alligevel, herunder husets yngste på syv år, dage ud af kalenderen for at indgå i et fællesskab med mere end 1.000 andre frivillige. På samme måde er det givetvis ikke alle kræfter på Vilhelmsborg Festspil, der har en tone skabt i livet. Men det holder dem ikke tilbage for at kaste kræfterne i et arbejde, der tydeligvis ikke klares i løbet af få dage. Det kræver en sommer, og hvilke perlende oplevelser vi andre kan få, både på Aarhus Ø og på Vilhelmsborg, fordi de orker.

Udlandsdanskeren, børnefamilien, pensionisten og den studerende: Mød de frivillige bag VM

Aarhus er frivillighovedstad i år. En titel, som det er svært at få greb om, og generelt skal man ikke hænge sig meget i titler, men i handling, og det er der masser af lige nu på spejderlejre, fodboldskoler, gymnastikcamps, festivaler mm.

Det frivillige Aarhus står dog ikke kun klar til fest.

Velfærdssamfundet som vi kender er under pres af vigende økonomisk råderum i kommuner og regioner og vores øgede krav og forventninger til omfanget af offentlige serviceydelser.

Frivillige rykker i stigende grad tættere på samfundets kerneopgaver eller går sammen i fællesskaber, der griber sociale udfordringer an på måder, der bryder med de regler og traditioner ”det offentlige” er bygget på. De borgere, der tager aktivt del i at løse selv tunge samfundsopgaver har fortjent den største respekt.

Men på en sommerdag er det lige så opløftende, at borgere også går sammen om at gøre et VM eller et festspil muligt. Nu er det op til os at belønne deres indsatser ved at bakke op. Der er garanti for store oplevelser begge steder.