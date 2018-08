Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Da JP Aarhus ved årsskiftet lod Wilke spørge aarhusianerne, hvilken stor sportsbegivenhed, der kom til byen i år, havde halvdelen af dem ingen idé. Derudover blev der bl.a. svaret Junior-EM i golf og EM i ungdomsatletik. Knap 40 pct. havde dog på daværende tidspunkt noteret sig, at et VM i sejlsport var på vej. I dag kan ingen være i tvivl.

Folk i alle aldre har samlet sig på havneområdet og forsøgt at følge med i, hvad der er op og ned, styrbord og bagbord på vandet. Sejlsport bliver aldrig en publikumsvenlig sport, men grafikker og kommentatorer på kaj har gjort sit til at gøre, hvad der ligner kaos af sejl på bugten, nogenlunde forståeligt. Det kan godt være, at sejladserne har været svært tilgængelige. Men arrangementet har været for alle, har ikke krævet billet, og byen har taget imod invitationen. Aarhus Ø har charme i disse dage.

Lever man sit liv på indfaldsvejene og ringgadesystemet, er man sikkert kørt forbi en varevogn med udenlandske plader, olympiske ringe på siden og et kun for kyndige definerbart monstrum spændt på taget.

Har man ikke nået det endnu, bør man skynde sig til havnen. Her har man både før den egentlige start, men særligt under VM, oplevet en særlig og international stemning. Man bliver benovet over, at det alt sammen sker i Aarhus, og at det overvejende er lokale - og i vid udstrækning frivillige - kræfter, der har gjort alt dette muligt.

Med byens historiske tilknytning til og afhængighed af vandet er det helt oplagt, at VM holdes her. Der er skabt nogle unikke, bynære rammer, som både sejlere og borgere nyder godt af. For en gang skyld afholdes et stort stævne ikke fjernt fra det virkelige liv. Det afholdes midt i byen. Det har krævet et kæmpe koordineringsarbejde, men sikke en gevinst, der er kommet ud af alle anstrengelserne.

VM er ikke blot en enkelt, stor begivenhed for byen. Med VM har byen fundet ind til kernen af det, Aarhus kan. Erfaringerne bør udnyttes i årene, der kommer: En unik by, godt samarbejdsklima, frivillige kræfter og veludviklet flokmentalitet på tværs af myndigheder, institutioner, foreninger og frivillige. Det kan igen blive til noget stort og større, og noget andre byer ikke så nemt kan kopiere.

Når der tidligere skulle ske noget i byen, har man med velmenende, men ofte spage forsøg, kopieret andre byer. Men hvorfor skal Aarhus være et venue for koncerter med udenlandske topnavne, når andre kæmper indædt om at blive jysk mester i den særlige disciplin og – viser erfaringerne – ofte er langt bedre til det? VM-titlen tilhører derimod Aarhus.

VM slutter om lidt – men er forhåbentlig blot begyndelsen til en ny tid for Aarhus i en anden liga. Både på vand og på land.