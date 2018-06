Kommentar: Her er sygehuset, hvor bivirkningerne kan udvikle sig til en farlig sygdom

Man må, bør og skal ikke håbe på andres sygdom. Det er på alle måder forkert. Men mon ikke det ville gavne det, vi trods alt stadig kalder "sundhedsvæsenet", hvis en af de sikkert mange djøf'ere, der har været med til at udtænke det såkaldte supersygehus i Skejby, en dag selv kom i kontakt med det system, som lader til at være under nedsmeltning. Ikke for noget alvorligt, naturligvis. Måske forbigående bitestikelbetændelse, en mindre endetarmsbyld eller en senere afkræftet mistanke om galdesten.

For med de historier, man hører om uhensigtsmæssigheder, besværligheder og himmelråbende forhold i sygdomsbyen Skejby, må der bag skrivebordene mangle forståelse for såvel sundhedsvæsenets arbejde i særdeleshed og praktik i almindelighed. En fredsommelig rutineundersøgelse kunne muligvis hjælpe på det.

I denne uge skrev avisen, at centraliseringen af den funktion, der gør operationsudstyr sterilt, har medført, at der går 24 timer, før en beskidt skalpel kommer retur i klinisk ren tilstand. Før, hvor den slags blev udført på de enkelte afdelinger, kunne det klares på 12 timer. Fordoblingen af ventetiden har ikke medført dobbelt så meget udstyr. Man behøver end ikke at tænde computeren for at finde ud af, at det ikke hænger sammen i Excel. Det gør det ikke overraskende heller ikke i virkeligheden. At den centrale sterilstation ovenikøbet er udsat for en vandskade, gør selvsagt ikke sagen bedre. Planlagte operationer bliver aflyst som en konsekvens af centraliseringssygen.

Det er en grim sygdom at pådrage sig. Spørg bare på Aarhus Universitet, der i 2007 pådrog sig samme lidelse i forbindelse med den store univsersitetsfusion, hvor enheder på tværs af afdelinger og sund fornuft blev samlet i store centre. Medarbejdere kunne i visse afdelinger ikke længere se meningen med det hele. En psykisk APV fra 2013 viste da også en markant forværring i stressniveauet blandt de ansatte. I 2014 konkluderede et ekspertudvalg, at centraliseringer og standardiseringer havde taget overhånd og anbefalede universitetsledelsen at gå den anden vej, hvilket man til en vis grad har gjort. Sådan en omgang er ikke kun smertefuld for de berørte. Den er også bekostelig.



Man kalder AUH for et supersygehus, og hospitalet har adskillige gange trukket titlen hjem som landets bedste. Man kan tvivle på, om det bliver ved. Efterhånden må den slags titler da også klinge hult for personale og patienter, der på hver deres måde oplever, hvad centralisering og standardiseringsvanvid fører med sig.

Historien om manglen på rent operationsudstyr er blot en i rækken af beretninger, man bliver præsenteret for af hovedrystende ansatte, hvis overskud, faglighed og tålmodighed må være sat på en usædvanlig hård prøve i øjeblikket. Det bliver interessant at følge fraværsstatistikker og medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Og nej: Ingen - heller ikke djøf'ere - har fortjent at blive ramt af sygdom. Det var blot en "hjerneblødning" her bag skrivebordet.