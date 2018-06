Holder man til venstre i stedet for at gå til alters i Aarhus Domkirke, kan man på kirkemuren se kalkmaleriet af helten Skt. Georg, der på hesteryg hugger sin lanse i bugen på en kæmpedrage, der i mange år havde været en plage for borgerne i den lille by Silene. Maleriet er fra 1497 og her godt 520 år senere kunne vi godt bruge sådan en Skt. Georg-type uden for kirkedøren. Måske hedder han Bünyamin Simsek.

”Torvenes brøndsløjfe”, bedre kendt og hadet som ”Vanddragen” har siden 2003 indtaget en fejlplacering på Store Torv og gjort til genstand for det tilbagevendende spørgsmål: Hvad laver al den rustfri stål der blandt store, historiske bygninger på det, der måske kunne udvikles til at være en smuk plads.

Der er sket meget i byen siden Elisabeth Toubro i 2001 blev udpeget til at udsmykke Store Torv med sin drage. Mange nye områder og kvarterer er skudt op, og mon ikke der findes et sted i byen, hvor dragen ville møde lidt mere kærlighed? Ceres-byen, Å-Parken, Frederiks Plads, Europaplads eller havnen (og her menes ikke i bassinet) kunne være oplagte placeringer.



Det er glædeligt, at teknikrådmanden har taget dragen ved halen og lover at gøre, hvad der står i hans magt for at bane vejen til et nyt hellested. Spørgsmålet er, om det er nok. For der skal tilsyneladende mere end en handlekraftig rådmand og en folkestemning til at flytte en drage.

Dels er der – og det vil overraske mange – tale om et stedsspecifikt værk. Det kan være svært at se hvordan og hvorfor. Men den slags vægter tungt i kunstkredse. Og dels er det en bekostelig affære at flytte værket, der ikke kun er, hvad man ser på torveplan, men som under granitten er en større teknisk installation, der med svingende held styrer vandet og alt, hvad der efterlades i det. Hvis ønsket om at flytte dragen er stort nok, kunne der måske rejses private midler til projektet.

Spørgsmålet er, om politikerne i denne højsæson for sparerunder kan finde de nødvendige midler, det kræver ikke blot at flytte dragen, men også at forskønne og skabe sammenhæng mellem Store Torv, Lille Torv og Bispetorv.

For det giver ingen mening at rykke rundt med dragen, hvis man ikke samtidig er klar til at udnytte dens forsvinden til langt om længe at skabe det byrum, som pladserne og byen fortjener.

Skal den flyttes eller blive? Byrådet er uenigt om ”Vanddragens” fremtid LA roser teknikrådmandens forslag om at flytte skulptur, mens kulturrådmanden vil lade den stå.

Med sin heltedåd reddede Skt. Georg kongens datter fra at blive ædt af dragen, som borgerne i Silene havde fodret med både lam og børn for at holde sig gode venner med. Men ser man nærmere på maleriet i kirken, finder man nederst til venstre den dræbte drages hvæsende afkom. Ifølge kunst- og kristendomskyndige et symbol på det ondes evige regeneration. For selv om det en dag skulle lykkes at få bugt med "Vanddragen" på Store Torv, er det ikke – og slet ikke i Aarhus – usandsynligt, at dens erstatning vil blive genstand for en ny strid i byen, hvor ingen vil vide af de udstødte.