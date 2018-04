Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Teflon blev opfundet i 1938 og har siden fungeret som varmeskjold på rumdragter, garanti for en ren stegepande trods fedtfri kogekunst og som materiale i mordene gearkasser. Teflon er det stof, der har den næstlaveste friktion, og med den glathed desværre også en strategi, som Aarhus Kommune fortsat benytter sig af i sagerne om skandalerne i Teknik og Miljø.

Man kunne ellers håbe, at afsløringerne af de mildest talt skandaløse og skandaløst mange forhold i de store kommunale afdelinger Center for Byens Anvendelse samt Natur og Vej Service, efterhånden havde nedbrudt laget af arrogance og ansvarsforflygtigelse.

Det er beskæmmende, at ingen på rådhuset - end ikke i dag, hvor al tvivl må være væk - vil tage noget, der ligner et ansvar på sig. Det er beskæmmende, at ingen på rådhuset - end ikke i dag, hvor al tvivl må være væk - vil tage noget, der ligner et ansvar på sig.

Sådan er det desværre ikke gået. I denne uge var Kammeradvokaten omsider klar med den tredje uafhængige granskning af forholdene i Teknik og Miljø. Redegørelsen cementerer, at også personalehåndteringen i de to afdelinger overgik enhver forstand.

Personalesagerne skriver sig ind i en lang, pinlig historie om magtmisbrug og regelbrud. Ny fyrede medarbejdere forsøgte at råbe politikere og embedsmænd op, men ingen ville høre.

Kammeradvokaten fastslår, at fire tidligere medarbejdere blev så dårligt behandlet af kommunen i forbindelse med deres fyring, at de har krav på erstatning. Kommunen skylder derudover en række medarbejdere en undskyldning. Det kan næppe siges mere klart, at kommunens svigt har været totalt. Det er helt ubegribeligt, at en arbejdsplads, uanset om den er privat eller offentlig, i den grad har tilsidesat al anstændighed i håndtering af medarbejdere, der har følt sig udstødte, fordi de ikke stilsigende kunne acceptere en forkastelig ledelsesform samt lemfældig omgang med regler og offentlige midler. Det er beskæmmende, at ingen på rådhuset - end ikke i dag, hvor al tvivl må være væk - vil tage noget, der ligner et ansvar på sig.

På grund af benspænd og forhalinger i byrådssalen, er flere af sagerne i dag forældede. Det betyder, at fyrede medarbejdere som udgangspunkt ikke kan få den erstatning og dermed hjælp til en oprejsning, som de ellers havde krav på. Kommunen har godt nok tøvende meldt ud, at man vil undersøge mulighederne for at kompensere de tid,igere medarbejdere, selv om sagerne er forældede. Dermed vil kommunen - måske - sætte plaster på såret, uden dog at rense det.

Det lader til at være kommunens holdning, at man må se at komme videre. Det er tydeligvis også det mest bekvemme. Men hvis man fortsat skal have tillid til den om institution og arbejdsplads, kræver det en helt anderledes strategi end den glatte omgang med almindelig anstændighed samt nuværende og tidligere medarbejderes ve og vel.