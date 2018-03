Kommentar: Spørg ikke Aarhus Letbane – der kommer ikke spor

Seneste pip fra Aarhus Letbane i denne uge gik ud på, at det trods alt er lykkedes at køre rettidigt i 98 pct. af turene op og ned ad Randersvej. Punktligheden i forhold til at opnå forbindelse til Odder og Grenaa er derimod helt fraværende. Mens vi i Aarhus kan vælge at bruge letbanen som et alternativ, er der helt anderledes alvorlige ting på spil for oplandskommunerne. De er afhængige af en effektiv forbindelse. Ikke blot i hverdagen, men som en forudsætning for vækst og udvikling. Fraværet af kørende letbanetog til Odder og Grenaa afføder forståeligt en stigende frustration blandt borgere og borgmestre.

Letbanen er altså i alles interesse – også fordi den er skattefinansieret.

Derfor kan det undre, at offentligheden gang på gang bliver mødt af uvilje og en lukket dør, når den forsøger at finde hoved og hale i det højt profilerede, men stærkt forsinkede prestigeprojekt.

I denne uge skrev vi i JP Aarhus om, hvordan anmodninger om aktindsigt bliver afvist, få minutter efter at de er sendt. En udbredt praksis i Aarhus Letbane, der kritiseres af ekspert i forvaltningsret Oluf Jørgensen.

»Det tyder på, at forhåndsindstillingen hos selskabet er, at det vil undgå offentlighed,« sagde han til avisen.

Det klæder ikke medier at klynke over forhindringer, der gør deres arbejdsvilkår bøvlede. Det kan være grundlæggende vilkår, når man gransker medicinalbranchen, statshemmeligheder og personfølsomme oplysninger. Men når det gælder et offentligt selskab af stor samfundsinteresse, er lukketheden urimelig. Ikke fordi det gør det svært at lave avis, men fordi borgere og kommuner burde kunne forvente åbenhed og indsigt i planer, status og beslutningsprocesser. Det er uforståeligt, at samfund og folk, der med stor ret burde kunne få svar på grundlæggende spørgsmål om letbanens forhold, bliver mødt af automatsvaret: nej. Vil man have svar fra Aarhus Letbane, er det kutyme, at det kræver tålmodighed og armlægning med det offentlige selskab. Det tjener ingens interesse – end ikke Aarhus Letbanes.

Man foranlediges til at tro, at Aarhus Letbane har glemt, at den både i tilblivelse, udførelse og brug eksisterer på offentlighedens velvilje. Det stiller krav til en ordentlig behandling samt åbenhed i beslutningsprocesser.

Offentlighedsloven levner Aarhus Letbane juridisk ret til at holde en del ting hemmelige. Men det er ikke en forpligtelse. Aarhus Letbane er af mange grunde bagud på point, og det kan undre, at man ikke er interesseret i åbenhed og dialog. Det vil pynte på imaget.

Tænk, hvor langt man kunne være kommet med at få projektet på rette spor, hvis man koncentrerede sine kræfter om at få driften i gang, i stedet for at spilde dem på at bygge interne mure og værn, angiveligt for at beskytte selskabet – men mod hvad? Lukketheden, afvisningerne og den manglende kommunikation kan kun nære en spirende mistanke om, at man forsøger at skjule tingenes sande tilstand.

Selskabets nye formand, den tidligere konservative byrådspolitiker Steen Stavnsbo, lover, at han vil tilstræbe åbenhed i selskabet, »… i forhold til hvad der er i ejerens og virksomhedens bedste interesse«, siger han til avisen. Her er det på sin plads at minde om, at det er skatteyderne, der finansierer letbaneprojektet. De og kommunerne har fortjent mere åbenhed, end Aarhus Letbane hidtil har formået.