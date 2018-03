Aarhus sådan set: Hvem vil styre Aarhus?

Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Aarhus vil utvivlsomt få meget ud af, at Jacob Bundsgaard som formand nu sidder på toppen i den kommunale interesseorganisation KL. Som formand skal Bundsgaard stå i spidsen for den årlige forhandling med regeringen om de økonomiske rammer for kommunerne, og han har i hvert fald tidligere haft masser af ønsker til, hvordan tingene burde være. Flere gange har han bl.a. tordnet mod anlægsloftet. Med KL-posten bliver afstanden til Christiansborg mindre, indsigten dybere, og indflydelsen må alt andet lige blive større.

Aarhus-borgmester er ny formand for KL

Det var næppe derfor, at 39.841 vælgere ved kommunalvalget i november satte sit kryds ved hans navn. Det var næppe derfor, at 39.841 vælgere ved kommunalvalget i november satte sit kryds ved hans navn.

Borgmesterens nye, nationale toppost får bred opbakning blandt byrådets partier. De kan se fordelene for byen, men borgmesterens karriereplan er også en personlig fordel for oppositionen. Jo mere Bundsgaard er lukket inde i KL’s stilrene mødelokaler på Weidekampsgade på Amager, jo mere plads på scenen er der til de politiske modstandere hjemme i Aarhus. For Bundsgaard vinder kampene i rampelyset.

Med Jacob Bundsgaard som ny formand for Kommunernes Landsforening kan han se frem til markant flere arbejdsdage i København, og aarhusianerne må finde sig i et tilsvarende antal dage uden en tilstedeværende borgmester. Det var næppe derfor, at 39.841 vælgere ved kommunalvalget i november satte kryds ved hans navn.

Bundsgaards kandidatur blev annonceret i forbindelse med den opsigtsvækkende konstituering i den socialdemokratiske gruppe, som der stadig tales om i Aarhus. Her blev partikollegaen Camilla Fabricius udnævnt til 1. viceborgmester med argumentet om, at det med udsigten til borgmesterens stigende fravær ville blive ekstra vigtigt med en stærk forankring på andenposten. Reelt set blev hun ofret i den lokale partitops bestræbelser på for enhver pris at bevare en rådmandspost til partikammeraten Kristian Würtz. Stort set alt pegede ellers på, at Fabricius skulle være rådmand: De menige partimedlemmer havde på opstillingslisten klart prioriteret hende frem for Würtz. Det samme gjorde vælgerne, og selv hensynet til mangfoldighed blev ignoreret.

Der er ikke noget at sige til, hvis hun efterfølgende har haft svært ved at finde ud af, hvilket ben hun skulle stå på. For nylig offentliggjorde Fabricius så sit kandidatur til Folketinget, hvilket man ikke kan fortænke hende i. Den lokale partitop har ligesom antydet, hvordan de ser på hendes muligheder hjemme i Aarhus.

Aarhus står tilbage med en borgmester, der i betydelig grad må henlægge en del af sin arbejdstid i flyet og mødelokalerne i København, samt en viceborgmester, der frem til folketingsvalget senest sommeren næste år drømmer om Christiansborg.

Socialdemokraterne har med undtagelsen Louise Gade siddet tungt på magten i Aarhus. Måske så længe, at man betragter det som et arbejde for Venstres hånd?