Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Det har af mange grunde aldrig været let at beklæde posten som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus.

Ingen rådmand er vel så profileret som rådmanden for byens veje, teknik og (manglende) fremkommelighed. Rådmanden har ansvaret for sager, der mere end nogen andre har indflydelse på vores hverdag, og det gør det til en nærmest kronisk udskældt post.

Tag daværende rådmand for Teknik og Miljø, den radikale Peter Thyssen. Han måtte bl.a. håndtere skandalen om det tidlige mislykkede forsøg på affaldssortering, der forsynede et stort hul med grønne og sorte affaldsposer.

Det var også Thyssen, der måtte erkende, at kommunen ikke havde ført overskuddet fra fjernvarmedriften videre til forbrugerne, som loven ellers kræver.

Under Kristian Würtz (S) kom (noget af) letbanen, kommunen ignorerede den såkaldte lugtlov, og så kan man ikke glemme den endnu uafsluttede sag om de omfattende ledelsessvigt i Teknik og Miljø.

Noget tyder på, at Simsek har valgt at gå til opgaven under protest, senest illustreret i hans melding om at forandre krydset ved Mindet og Dokk1 til et traditionelt T-kryds frem for det trafikale eksperiment, alle, der forsøger at undslippe området, udsættes for i dag. Noget tyder på, at Simsek har valgt at gå til opgaven under protest, senest illustreret i hans melding om at forandre krydset ved Mindet og Dokk1 til et traditionelt T-kryds frem for det trafikale eksperiment, alle, der forsøger at undslippe området, udsættes for i dag.

Som ”ny” rådmand for Teknik og Miljø står Bünyamin Simsek (V) med et problem, der adskiller sig fra alle de andre møgsager, der traditionelt har klæbet til den post.

Det store problem lige nu er ikke en enkeltsag, men er af strukturel karakter. Byrådet har med mobilitetsplanen lagt en linje for trafikken i Aarhus. Den har bl.a. som mål at begrænse bilerne i midtbyen, og at den kollektive trafik og såkaldte aktive transportformer skal fremmes.

Ikke just paroler, der rimer på Simseks løfter i valgkampen. Alligevel har han som rådmand for Teknik og Miljø bragt sig selv i en position, hvor han skal realisere mange af de tiltag, der langtfra er Venstre-mærkesager.

Noget tyder på, at Simsek har valgt at gå til opgaven under protest, senest illustreret i hans melding om at forandre krydset ved Mindet og Dokk1 til et traditionelt T-kryds frem for det trafikale eksperiment, alle, der forsøger at undslippe området, udsættes for i dag.

»Såfremt jeg ikke kommer igennem med et T-kryds, vil flertallet opleve, at jeg tydeligt vil forklare aarhusianerne, hvem der har ansvaret for beslutningen, og at jeg er uenig,« har Simsek udtalt til avisen.

Bünyamin Simsek kræver respekt fra flertallet og vil udnytte sin rådmandspost maksimalt Den nye rådmand for Teknik og Miljø er sikker på, at han kan præge byens udvikling i retning af Venstres ønsker.

Hvis Simsek fastholder denne ”det’ de andres skyld-strategi”, må vi se frem til mange ufestlige begivenheder, når de konkrete projekter i f.eks. mobilitetsplanen skal indvies.

Sådan kunne rådmandens tale lyde ved indvielsen af en kommende cykelsti:

»Kære alle. Undskyld, jeg blev forsinket. Jeg røg ind i en bilkø ved Nørreport, og da jeg endelig nåede frem, kunne jeg ikke finde en ledig parkeringsplads. Nå, men nu er jeg her, og med alle de selvlysende veste, kan jeg konstatere, at det er I også.

Det er en trist dag for Aarhus. Fra i dag går trafikken fra slem til kaotisk, som det er sket så mange gange før. Igen skal vi indvie en cykelsti på bekostning af de stadig mere trængte, hårde trafikanter. Med denne nye etape kan byens hjelmklædte trafikanter køre uhindret gennem byen i endnu højere fart end før.

Allerede nu kan jeg sige: Når I vælter og slår jer, når stien ikke er saltet, når I farer vild i kommunens kreative skiltning og opfindsomme belægning, når I møder modvind eller blot punkterer, så husk, at det ikke er min skyld. Det er de andre i byrådet, der har besluttet, at det skal være sådan, og don’t kill the messenger, som man siger. Med denne cykelsti har Aarhus lagt endnu et stort bump i vejen for byens bilister.

Nå, jeg kan se, at en såkaldt cityassistent sværmer om min bil, så jeg må løbe. Med disse ord erklærer jeg modvilligt cykelstien for åben. Hurraet må I selv stå for. Jeg nøjes med et vorherre bevares.«