Aarhus sådan set: Aarhus har fået en ikke altid klædelig, men sund pæreform.

Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Tænk, hvor stor en begivenhed det var, da kontordomicilet Prismet på 18 etager åbnede på hjørnet af Silkeborgvej og Viborgvej i 2001. Efter datidens målestok var højden imponerende, og der blev arrangeret en åbningsweekend, hvor aarhusianerne kunne komme helt til tops og se deres by fra en hidtil uset vinkel. Interessen var så stor, at man måtte have samarittervagter, hvis publikum skulle dåne.

Siden dengang har masser af andre store byggerier gjort Prismet selskab. Så mange, at det kan være svært at følge med og så store, at Prismet i dag nærmest kunne være en del af Den Gamle By, som i sin tid blev skæmmet af den mørke, skinnende søjle på nabogrunden.

Bygningsmassen i Aarhus er gennem de seneste år blevet højere, større og tættere. Modstanden mod udviklingen er tilsyneladende heller ikke blevet mindre. Det går igen i de åbenbart udsigtsløse indsigelser, borgere gør mod nye byggeprojekter, når lokalplaner er i høring. Borgere bekymrer sig om mindre lys, luft og færre grønne områder. I det hele taget er der udbredt bekymring for, at pladsen til livet mellem husene, som den anerkendte arkitekt og byplanlægger Jan Gehl taler så meget om, ryger på bekostning af profit og hensyn til byggebaronerne.

Gang på gang viser det sig, at det sjældent nytter noget at klage. Lokalplaner bliver vedtaget uden væsentlige ændringer og byggekranerne rykker ind.

Stadsarkitekt Stephen Willacy konkluderende for nylig i avisen, at kommunens strategi for byplanlægning er baseret på evidens og forskning om, hvordan man arbejder med bæredygtig udvikling, og at det ikke altid er i overensstemmelse med, hvad der er populært i befolkningen.

Man kan få indtryk af, at man i kommunen i disse sager har en arrogant holdning til de såkaldte almindelige borgere, der ikke har en professionel indsigt i arkitektur, men derimod en legitim holdning til, hvordan de gerne ser byen udvikle sig.

Kommunens ageren beror dog ikke kun på arrogance, men er også et udtryk for noget så sjældent som en politisk vision. En idé med byen, som i usædvanlig grad fastholdes. Aarhus kommune ønsker, at byen skal blive fortættet. Der skal være kort afstand mellem stadig højere huse, og det kan der være mange fordele ved.

En pæreformet by, hvor tingene klumper sig sammen på midten er nemlig – modsat hos os mennesker – på sin vis sundt. Det er godt for miljøet og effektiviteten, at der er så kort afstand mellem hjem og arbejde, at vi gider at gå eller cykle og ikke spilder tid og brændstof på håbløse indfaldsveje. Det er smart, at vi handler, bor og får ungerne passet inden for en frisk cykelafstand. At de mange høje huse så skaber så meget turbulens, at der er modvind, uanset hvordan du vender og drejer dig på cyklen, er en anden sag.

Et eller andet sted må man have respekt for, at forhåbentlig dygtige fagfolk holder fast i grundidéen om en tættere by, uanset om modstanden i befolkningen er ganske markant – senest bevist i en Wilke-måling foretaget for JP Aarhus. 54 pct. af de adspurgte erklærer sig uenig i højhuspolitikken, mens 71 pct. mener, at kommunen i højere grad burde udvikle områderne uden for midtbyen.

Men politikerne og bygherrer må ikke glemme livet mellem husene. Her kunne det klæde kommunen og byens udvikling, at der i højere grad stilles krav til ejendomsinvestorerne om, at der skal skabes attraktive uderum, sportsfaciliteter, haller og opholdssteder for de mennesker, der skal bo i beton- og glasjunglen. Man stiller i forvejen krav om en vis andel af almene boliger ved store byggeprojekter. Hvorfor ikke være lige så ufravigelig i kravet om grønne miljøer og åndehuller. Med den interesse, byggematadorerne har for Aarhus i øjeblikket, er der ingen risiko for at skræmme nogen væk. Derimod kunne sådan et krav sikre, at Aarhus ikke blot bliver en stadig større og stødt pære, men en frodig, levende, dynamisk, høj og grøn by.

