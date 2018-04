Kommentar: Nu skal der ryddes op efter valgkampen

Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Regningen fra efterårets valgkamp er landet på rådhuset med et ordentligt bump.

Sidste års budgetforlig, der blev indgået med særdeles bred opbakning, byggede på en formodning om, at kommende landspolitiske forhandlinger om en udligningsreform ville rette op på den påståede systemfejl i beskæftigelsestilskuddet, som Aarhus Kommune mener at lide under. Blev fejlen rettet, ville det udløse en besparelse på 200 mio. kr. om året på beskæftigelsesområdet. Dermed kunne der blive råd til både flæsk og flødeskum, hvilket var god timing i forhold til det efterfølgende kommunalvalg. Man undgik endda en ubelejlig sparerunde, der om ikke andet kunne have tilført valgkampen en snert af reelt politisk indhold.

Af hensyn til økonomien – og fornuften – var det måske en meget god idé at opgive nogle af elementerne i budgetforliget.

Nu er forhandlingerne om en udligningsreform brudt sammen på Christiansborg. Aarhus får ikke de 200 mio. kr., som budgetforliget bl.a. er bygget på, og dertil taber kommunen også på andre omlægninger og står dermed med et sparebehov på 275 mio. kr. Selv om kommunen flere gange har gennemført sparerunder i meget større målestok (f.eks. i 2007, hvor man manglede over 400 mio. kr.), så finder man ikke et beløb af den størrelse i det kommunale budget, uden at det kan mærkes.

I betragtning af forløbet forud for sidste års budgetforhandlinger må man formode, at borgmester Jacob Bundsgaard (S) har en plan klar for, hvordan forhandlingerne skal foregå. Drøftelserne indledes mandag, og ingen kan stikke halen mellem benene. Budgetforhandlingerne i efteråret skete nemlig ud fra en præmis om, at alle forligets partier skulle forpligte sig til også at sidde med ved bordet, når konsekvenserne af udligningsreformen blev kendt.

Selv de yderste fløje må derfor tage et ansvar på sig, og SF har da også – i noget der ligner et automatsvar – krævet skattestigninger. Det er nok mere fornuftigt at genåbne budgetforliget, hvor der i valgkampens skær blev bevilliget penge til små og store projekter.

Af hensyn til økonomien – og fornuften – var det måske en meget god idé at opgive nogle af elementerne i budgetforliget. Det vil dog langtfra kunne lappe hele det hul, der med sammenbruddet på Christiansborg er opstået i kommunens budgetter, og flere hundrede stillinger står til at blive nedlagt, hvis da ikke kommunen i nogle år bryder med en tradition om ikke at køre med underskud.

Det kan godt være, at mulig strejke og lockout i disse dage optager både fagforeninger og borgere. Men efterårets budgetforlig, bygget på det, der nu viser sig at være en falsk forudsætning, vil få langt større konsekvenser for både medarbejdere, brugere og borgere i Aarhus Kommune.