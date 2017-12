23. december – ud at køre med de skøre. Eller spis and som en mand

Kære Uffe

I går var det vintersolhverv, og du bad mig om at få noget rart ud af mørket på årets korteste dag. Du sendte mig i tænkeboks – for hvad kan man egentlig bruge den lange mørke morgen og det tidlige eftermiddagsmørke til...?

Julekalender JP Østjylland. Marie-Louise Andersen og Uffe Normand

Min første tanke var at køre til Mørke på Djursland, hø hø, men det var nok ikke helt det, du mente, selv om der sikkert er vældig rart i Mørke. Så tænkte jeg, at jeg kunne gå en romantisk månetur med kæresten efter arbejde. Sove længe – for det er jo meget rart. Mørket er også en god anledning til et besøg i Tivoli, Den Gamle By eller på gågaden og nyde det smukke julelys – men dér har vi jo begge været og berettet fra.Hvis jeg havde haft lidt længere tid end en enkelt dag til at gøre noget rart i mørket, var jeg rejst til Thailand eller et andet varmt og lyst sted og slikket D-vitamin i mig. Men det tror jeg ikke ville være populært hos chefen, og der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Mit kalenderlys er af ren stearin og tager en evighed at brænde ned, så jeg er håbløst bagefter – og vintersolhvervet har hjulpet lyset godt på vej, så jeg næsten kan gøre mig håb om at nå den 24. inden den 24.

Og selv om lyset var meget fint at se på, så gjorde jeg også noget andet. Jeg stillede vækkeuret til kl. 6.30 (det var knapt så rart) og løb en tur i mørket (det var meget rart).I en storby som Aarhus bliver der jo aldrig helt mørkt, og det får man glæde af på en morgenløbetur.

Ringgadebroen er smukt lyst op fra tidlig aften til sen morgen. I går var den blå, men i dag har den nok en anden farve. Og oppe på broen tillod jeg mig en kort pause til at nyde vuet ud over Aarhus, der med lys over alt tager sig flot ud.

Derfra løb jeg ind på Brabrandstien ved Søren Frichs Vej. Stien har i år fået stillet lygtepæle på noget af strækningen for at gøre det mere trygt at færdes, men de fortsætter ikke hele vejen rundt til Systematic, så noget af turen oplevede jeg, præcis hvor mørkt der faktisk er kl. 7.

Mange synes, at mørket kan være skræmmende, men som min far sagde, så er det helt forkert at være bange for mørket – for mørket er godt at gemme sig i. Og i mørket bliver alle andre sanser skærpet. Så hører man bedre bladene, der rasler, byen der vågner og vandet, der bliver bragt i bevægelse – sikkert af et andepar. Tak for motivationen til at komme tidligt ud af starthullerne.Nu til din (op)gave Uffe. Og fordi denne kalender lakker mod enden, får du et valg – som kan kombineres.

Aarhus har jo fået en tidlig julegave i letbanen, der har fået lov at tage passagerer med, og den synes jeg, du skal tage en tur med. Hvis du, trods Trafikstyrelsens godkendelse, stadig er lidt loren ved, om det er helt trygt at rejse med den, så kan du i stedet lægge et visit hos Aarhus Street Foods julemarked, hvor du sikkert kan finde noget, der behager ganen.

Men optimalt kombinerer du jo de to: Letbanen fra Skejby til Banegården, en gåtur ned til Street Food og tilbage til letbanen, der bringer dig hjem igen. Det lyder som en dejlig aften!Og når du har sovet én gang, skal du give mig min sidste gave i JP Aarhus’ julekalender.

Kærlig julehilsen

Marie-Louise