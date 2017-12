24. december: Glædelig jul

Kære Uffe

Julekalender JP Østjylland. Marie-Louise Andersen og Uffe Normand

Dagen, som alle børn har ventet spændt på hele december, er endelig oprinden.

I aften skal du spise dig mæt i juleand og glæde dig over livet med dine hjertenskære. Og så kan du jo også passende tænke tilbage på en december måned, hvor vi to er kommet omkring mange af julens traditioner igennem (op)gaver og oplevelser på JP Aarhus-siderne.

Du har været på besøg på min gamle skole til Steiners julemarked. Den Gamle By og Aarhus Streetfoods julemarkeder har du også besøgt, ligesom du har givet din holdning til letbanen, klassisk julemusik og Peters Jul til kende. Jeg har lært noget om din opvækst efter et besøg på Jelshøj og beundret Tivolis jule-eventyrland, fået opdrag i julemusik og erkendt, at vi ikke har samme smag i julepynt. Vi har været søde ved hinanden og vores kolleger, du ved politiet og fru Helle, jeg ved en socialt udsat og min kæreste.

I julekalenderen i går bad du mig skrive et julekort - for det manglede i vores julekalender. Så det har jeg gjort, digitalt for ikke at overlade noget til PostNord, og jeg sætter dermed sidste punktum i JP Aarhus’ julekalender anno 2017:

Kære læser

Glædelig jul!

2017 er ved at gå på hæld, og i dag kan de fleste af os med god samvittighed læne os lidt tilbage og tage den med ro i familiens eller gode venners selskab.

Aarhus har fået nyt byråd, og det har sørget for en kommuneplan, som sætter retningen for byens fysiske udvikling. I Østjylland er det også blevet til nye byråd, og i Syddjurs har de valgt en ny borgmester, som glæder sig til at iføre sig den symbolske borgmesterkæde på den 2. januar 2018.

Trump har indtaget præsidentembedet i USA med sine tweets, mens Frankrig har valgt den yngste præsident siden Napoleon.

Finansloven nåede også at komme på plads, selvom Liberal Alliance gjorde noget væsen af sig, inden julefreden indfandt sig, og nogle danskere kan glæde sig over skattefri firmatelefon i 2020.

Både letbane og Teknik og Miljø har om nogen haft et år i overhalingsbanen - omend mere i overført betydning end praktisk - men nu hvor toget kører med passagerer, og de ansvarlige for en række mindre heldige beslutninger i kommunen er væk, kan vi roligt se fremad.

Digteren Yahya Hassan har tilbragt 2017 i fængsel, men han kom ligesom letbanen også ud at køre inden juleaften - i en limousine, hvis vi skal tro hans Facebook-opslag. Mon vi ser en ny digtsamling fra hans hånd i 2018?

Kulturåret 2017 blev afsluttet med et brag og bliver nu erstattet af frivillighedsåret 2018. Og fra egen baghave kan vi også konstatere, at JP Aarhus fortsætter dækningen af Østjylland i det nye år. Hvornår mon vi kan skrive at letbanen kører til Odder, Grenaa og Lystrup...?

Det er på mange måder et spændende 2018, vi går ind i.

Men her den 24. december 2017, står der fra den ene af JP Aarhus’ to julenisser, bare tilbage at ønske dig en dejlig aften, GOD JUL og et godt nytår!