Favrskov Kommune er foregangskommune i et nyt projekt, der skal skabe mere trivsel blandt sårbare unge.

Det er med midler fra Socialstyrelsen, at det nu er blevet muligt for kommunen at søsætte projektet ”Trivsel i hverdagslivet gennem et tværfagligt samarbejde”. Med projektet ønsker kommunen at udvikle det tværfaglige samarbejde, der ofte er omkring sårbare børn og familier.

»Vi skal hele tiden have fokus på at sætte barnets og familiens behov i centrum, og det foregår netop på de tværfaglige møder, hvor ledelse og fagpersoner fra skoler, dagtilbud, socialfaglig rådgiver, sundhedsplejen og PPR typisk deltager. På møderne drøfter man i det tidlige forebyggende arbejde de børn, man er bekymret for, og de efterfølgende handlemuligheder. Det er det arbejde på de forskellige skoler og dagtilbud, vi skal have kortlagt og gjort endnu mere til en fælles praksis og ikke mindst til gavn for børnene. Det kan analysearbejdet i projektet give os vigtig viden om, hvorledes vi sikrer,« forklarer Helle Støve, der er børne- og familiechef i Favrskov Kommune.

Et samarbejde med Aalborg Universitet

Projektet løber frem til august 2020, og forskere fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet er også inddraget. De skal analysere, hvordan kommunen i dag bruger de tværfaglige møder omkring børn, og hvordan de bidrager til at løse børnenes og familiernes problemstillinger i hverdagslivet, i skolerne og i dagtilbuddet.

Aalborg Universitet kommer også til at analysere feltarbejde og interviews med børnene.



»På den måde kan forskerne analysere vores nuværende praksis, og de får mulighed for at deltage i de tværfaglige møder – med familiernes accept og aftale om anonymisering. Det betyder, at de kommer tæt på, og deres analyse er så virkelighedsnært som muligt. Det er meget brugbart for os,« siger Helle Støve.



Effekten af det tværfaglige samarbejde omkring børnene ikke tidligere er blevet undersøgt, og derfor er Favrskov Kommune den første kommune i Danmark til at foretage en undersøgelse af den slags.