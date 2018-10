Nyt liv til forladt center i Hadsten:

Store tomme forretninger og et forladt center var resultatet, da en stor dagligvareforretning opsagde sit lejemål i Hadsten Centret tilbage i 2016. Siden da har de lokale kæmpet for at få liv i centret, og nu ser det ud til, at et nyt sundhedshus er ved at komme på benene.



I foråret opkøbte Lars Persson, Hadsten Apotek, kiropraktorene Pia og Anders Tromholt, samt fysioterapeut Karsten Høgh store dele af Hadsten Centret af udlejningsfirmaet KS Østergade A/S for at etablere Sundhedshuset Hadsten.



1. oktober rykkede nye lejere således ind i det nye Sundhedshus, de to psykomotoriske terapeuter Mette Madsen med firmaet BoostYourself og Karin Madsen med firmaet LivsgnistenKarin. De holder til på førstesalen, og deres indtog i centret puster liv i byens drøm om mere liv i centret.

Ejerne af Sundhedshuset Hadsten er stadig igang med at lede efter flere sundhedsaktører, og de ønsker både at tilføje et lægehus, en tandlæge og massører.

“Vi har en vision om at etablere et sundhedshus, hvor vi kan udnytte hinandens kompetencer, få tværfaglighed og arbejde sammen, ikke konkurrere,” har Karsten Høgh tidligere udtalt.

De nye ejere håber med sundhedshuset at kunne tiltrække flere handlende til centret på sigt.