Høringssvar om lukning af døgninstitution: »Kære Favrskov Kommune. I må ikke lukke Slottet«​

Favrskov Kommunes budgetforslag for 2019-2022 har været sendt i høring, og fristen for at indsende høringssvar udløb mandag den 17. september. I alt har kommunen modtaget 68 høringssvar, som torsdag blev offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside.



Overordnet set lader der til at være bred tilfredshed med budgetforslaget på langt de fleste områder.

En del borgere er dog bekymrede ved tanken om, at kommunen planlægger at lukke den ene af kommunens to døgninstitutioner ”Slottet” som et led i Børn og Families ønske om at omlægge ungeindsatsen.

»Der er færre unge, der anbringes og færre unge, der anbringes på en døgninstitution eller opholdssted. Det har gennem de sidste par år vist sig, at de unge, der anbringes, har differentierede behov. De har derfor brug for forskellige indsatser, og nogle har brug for særligt specialiserede indsatser, og er derfor uden for Slottets målgruppe,« står det beskrevet i budgetforslaget.

»Kære Favrskov Kommune. I må ikke lukke Slottet, det sted forvandler kaos til stabilitet og fremtid for de unge mennesker,« står der i et høringssvar underskrevet af Michael Erbs Nielsen, der er tidligere ansat på Slottet.

»Der har været 45 indlæggelsessager i de 11 år, som Slottet har eksisteret. Ud af disse anbringelsessager peger en kvalitativ undersøgelse, som er vedhæftet høringssvaret, på, at 66 % af de unge er selvforsørgende. Til at sammenligne kvaliteten og effekten af Slottets særlige specialiserede indsats er landsgennemsnittet af tidligere anbragte unge, der er selvforsørgende 25 %. Der er derfor et samfundsøkonomisk perspektiv i forhold til, at kommunen bør bevare denne særligt specialiserede faglighed,« står der i et andet høringssvar underskrevet af Dennis Bonde, næstformand for LMU Favrskov dag- og døgntilbud.

Budgettet er til anden behandling den 9. september, hvor det skal vedtages.