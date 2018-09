Favrskov vil lokke plejefamilier med årlig café

Der vil på sigt mangle plejefamilier i Favrskov, og derfor holdt kommunen som et eksperiment for nylig et rekrutteringsmøde for at få flere familier til at overveje at få et barn i pleje.

16 gæster mødte op til mødet, som ifølge Ann Mainz Christensen, afdelingsleder i kommunens familierådgivningen, var en stor succes. Det er nu besluttet at invitere til rekrutteringsmøde en gang om året.

»Vi har været spændt på, om vi overhovedet kunne samle folk til det,« siger Ann Mainz Christensen, som kalder mødet en appetitvækker, der skulle inspirere til at ansøge om at blive plejefamilie.

Hun understreger, at antallet af fremmødte ikke siger noget om, hvor mange familier, der vælger at tage et eller flere børn i pleje.

»Det handler selvfølgelig ikke kun om antallet, men mere om at finde de rigtige, der så også har lyst til at gå videre og blive godkendt som plejefamilier. Jeg synes, det er en god ide med cafémødet, for det er lidt mindre formelt, hvor interesserede kan kigge forbi og finde ud af, om det så også er noget, de vil gå videre med,« siger Ann Mainz Christensen.

Går på pension

På rekrutteringsmødet fik de fremmødte mulighed for at lytte til et kort oplæg fra familieplejekonsulenterne i Favrskov Kommune og en medarbejder fra Socialtilsyn Midt, der godkender plejefamilier i Region Midt herunder også Favrskov Kommune.

Ann Mainz Christensen forklarer, at kommunen om et par måneder vil kontakte de fremmødte og høre, om de fortsat er interesserede i at være plejefamilie.

Mangel på plejefamilier i Favrskov: »Vores plejefamilier skal ikke blive ældre og svagelige, mens de har et lille barn hos sig« Inden for få år kan Favrskov Kommune mangle plejefamilier, og det kan få konsekvenser for de børn, der skal anbringes, fordi de må forlade deres lokalområde.

Favrskov Kommune vil på sigt mangle plejefamilier, da flere af de nuværende plejefamilier inden for en overskuelig årrække går på pension.

»Der er jo en del børn, der bliver anbragt i en stor del af deres barndomsliv, og vi kan ikke placere en 5-årig hos et par på 65. Vores plejefamilier skal ikke blive ældre og svagelige, mens de har et lille barn hos sig,« har Ann Mainz Christensen tidligere udtalt i JP Aarhus.