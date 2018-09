Iværksættere åbner kaffebar i Hinnerup

Fire par iværksættere er gået sammen om at forvandle et tomt butikslokale i Hinnerup til deres egen kaffebar. Den åbner den 12. september i Jernbanegade 1, og den hedder helt simpelt Kaffebaren.

Til åbningen vil der være kaffe, kage og livemusik.

»Der må ikke være tomme butikslokaler i en levende og spændende by som Hinnerup. Det er afgørende for hele det lokale handelsliv, at folk får en god oplevelse, når de kommer til byen, og det er derfor helt essentielt, at vi alle samarbejder og bakker op om hinanden. Da vores nabobutik pludselig stod tom, tog jeg derfor kontakt til nogle af de lokale producenter og iværksættere, som jeg har samarbejdet med i Skafferiet, og det viste sig meget hurtigt, at opbakningen til at skabe en lokal kaffebar var kæmpestor,« lyder det fra en af iværksættterne, Jon Ahrensbach, der driver madbutikken Skafferiet ved siden af den nye kaffebar.

JP Aarhus