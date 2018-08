Forsøg i Favrskov: Omdiskuteret hjælpemiddel til ældre tages i brug

Overvågning af demente og et nyt alarmsystem, der kan erstatte en 24-timers vagt på plejehjem, er blot nogle af de tiltag, der inden længe bliver en realitet i Favrskov Kommune.

Flere teknologiske forsøg for både handicappede og ældre er netop blevet godkendt i økonomiudvalget i kommunen. Favrskov Kommune er såkaldt frikommune på socialområdet, som er et forsøg, der løber indtil udgangen af 2021, og som giver kommunen mulighed for at afprøve tiltag, der ellers ikke ville være mulige inden for den nuværende lovgivning.

Vi mener, at tiltagene giver større frihed til at arbejde med borgerne. Grethe Villadsen (S), formand for social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune Vi mener, at tiltagene giver større frihed til at arbejde med borgerne.

Det er blandt andet en midlertidig BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) for unge mellem 18 og 23 år, særlige døråbnere på døre på plejecentre og botilbud og anvendelse af teknologiske hjælpemidler til hjemmeboende borgere, som ikke kan give informeret samtykke og er berettiget til en plejebolig, der er blevet godkendt i udvalget, og det glæder Grethe Villadsen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune.

»Det giver os mulighed for at skabe flere ressourcer til borgere. Ved en midlertidig BPA-ordning kan vi f.eks. sikre en bedre overgang fra hjem til botilbud for de unge og sørge for, at de unge får en blid udslusning. Man er ikke bare voksen, fordi man fylder 18,« siger Grethe Villadsen. Med en BPA-ordning kan borgerne selv ansætte deres handicaphjælpere, og de får på den måde bedre styring over deres hverdag.

Frikommuner i Danmark Frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommuner og regioner om at afbureaukratisere, effektivisere og opnå bedre styring i den kommunale og regionale sektor. Formålet med projektet er at afprøve nye metoder med henblik på at finde bedre og mere effektive løsninger i den offentlige sektor. Frikommuner undtages fra lovgivningen på et særligt område, og i stedet har de mulighed for at løse de kommunale opgaver på alternative måder. 44 kommuner har lige nu status som frikommuner.

Grethe Villadsen har været med i udarbejdelsen af de tre forslag, der netop er blevet godkendt, og hun forklarer, at de alle har været vigtige for lige præcis Favrskov Kommune.

Overvågning vil komme borgere til gode

Et af de godkendte forslag omhandler et noget omdiskuteret teknologisk hjælpemiddel, nemlig overvågning af beboere på forskellige botilbud, men Grete Villadsen mener udelukkende, at overvågning af f.eks. demente vil komme borgerne til gode.

»Ved at implementere enten overvågning eller alarmer, så kan vi sørge for, at vi kommer, så snart en borger kommer galt afsted, og det kan også erstatte en 24-timers overvågningsvagt, der jo ellers skulle have været på stedet.«

De godkendte tiltag er alle på forsøgsbasis, men Favrskov Kommune håber på, at tiltagene alligevel vil frigøre flere ressourcer til borgerne i sidste ende.

»Tiltagene er et godt supplement i det daglige, og det her er en god ordning at prøve nogle ting af i.«



Favrskov Kommune er med i frikommuneforsøget på socialområdet for at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for borgerne. Forsøgsperioden løber fra den 1. oktober 2018 til den 31. december 2021.