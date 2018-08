Bredere motorvej på vej i Favrskov Kommune: Nu har borgerne fortalt om deres bekymringer

Vil det komme til at støje mere i Favrskov Kommune, når motorvejen fra Aarhus N til Randers N udvides med to ekstra spor? Det optager lige nu borgerne i kommunen, og derfor er over hundrede borgere kommet med konkrete forslag til især støjreducerende tiltag.

Vejdirektoratet og Favrskov Kommune har netop afsluttet idéfasen på en VVM-undersøgelse, der siden juni har givet borgere i Favrskov Kommune mulighed for at byde ind med tanker og idéer i forhold til de to ekstra motorvejsspor, der bliver en realitet på strækningen fra Aarhus N til Randers N.



Her er nogle af de forslag, borgerne i Favrskov Kommune er kommet med: Mindre larmende asfalt på motorvejen. Rumlerillen ønskes fjernet. Støjvæg langs motorvejen. Forslag til beskyttelse af naturforhold. Forslag til beskyttelse af rekreative områder langs stækningen.

Over hundrede borgere i Favrskov Kommune er kommet med forslag og meninger omkring udbygningen af motorvejen, og fælles for langt de fleste henvendelser er, at de handler om støjgener, fortæller Elisabeth Krog, senior projektleder hos Vejdirektoratet.

»Vi har fået mange konkrete idéer, hvor langt de fleste handler om støj fra trafikken. Der er alt fra idéer om asfalt, der ikke larmer så meget, til støjvolde og støjskærme,« forklarer hun.

VVM-undersøgelsen bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, et stort anlægsprojekt, som udbygningen af en motorvej er, kan have på omgivelserne og miljøet, og hos Vejdirektoratet vil man nu behandle alle forslag.

Med den vækst, der er i Østjylland, så betyder udvidelsen meget for både private og for vores erhvervsliv. Borgmester Nils Borring (S), Favrskov Kommune

Det har været muligt for borgere at tegne den præcise strækning, man har idéer til, op på et virtuelt kort, og på den måde er forslagene blevet meget konkrete.

»Når folk engagerer sig i processen, så sørger vi for at tage dem alvorligt, og selvom der vil være forslag, vi ikke kan inddrage, så skal alle have et svar,« siger Elisabeth Krog.

Borgmester positiv over for flere motorvejsspor

Selvom støjgener optager borgerne i Favrskov Kommune, så glæder borgmester Nils Borring (S) i Favrskov Kommune sig alligevel over beslutningen om at udvide motorvejssporene fra Aarhus til Randers.

»Med den vækst, der er i Østjylland, så betyder udvidelsen meget for både private og for vores erhvervsliv. Hvis trafikmængden er den samme, så vil støjgenerne formentlig også være det,« forklarer han.

Ifølge borgmesteren er trafiktallene i og omkring Favrskov Kommune vokset meget mere, end man havde regnet med, og det forpligter i forhold til at skabe bedre forhold for trafikanterne.

»Man vil altid ramme dem, der bor tæt på en motorvejsstrækning i forhold til støjgener, men vi skal tilbyde nogle gode trafikale årer, og beslutningen om at udvide motorvejen har stået særdeles højt på listen hos Business Region Aarhus,« siger Nils Borring og henviser til det samarbejde, der er mellem de 12 østjyske kommuner.

Ifølge Vejdirektoratet vil udbygningen foregå på strækningen ca. 35 km fra Aarhus N (nord for motorvejskryds Aarhus Nord) til nord for Randers. VVM-undersøgelsen omhandler en udbygning af motorvejen fra fire til seks spor, og den nuværende motorvej kan både udbygges indad og udad. Det skal undersøgelsen blandt andet være med til at afgøre.

Vejdirektoratet vil nu arbejde videre med de forslag, borgerne er kommet med, og de forventer, at et idéfasenotat kan offentliggøres i efteråret 2018.