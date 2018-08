Dyreste byggeri nogensinde i Favrskov Kommune: Plejecenter får slyngelstue, sløjdværksted og akutpladser

127 mio. kr. kommer Hammels nye plejecenter i Dommerparken til at koste. Det første spadestik blev taget allerede tilbage i december 2017, og i sommeren 2019 forventes det nye plejecenter at være klar til at byde de første borgere velkommen.

Men det bliver ikke et plejehjem i traditionel forstand, for i Favrskov Kommune har man sørget for, at centret bliver markant anderledes både bygnings- og indholdsmæssigt end de nuværende plejecentre Skaghøj og Elmehøj.

»Vi har fået opfyldt alt det, vi har ønsket i forhold til bygningen, og det betyder, at plejecentret bestemt ikke kommer til at ligne en almindelig institution,« siger Lone Glarbo (V), der er medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune.

Elmehøj og Skaghøj er ikke tidssvarende plejecentre, og med det nye center forsøger vi at åbne os mere op imod byen. Lone Glarbo (V), medlem af social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune Elmehøj og Skaghøj er ikke tidssvarende plejecentre, og med det nye center forsøger vi at åbne os mere op imod byen.

Skal føles som et hjem

Plejecentret kommer til at bestå af mindre boenheder, og man har forsøgt at tage hensyn til de ældre ved at undgå lange gange, der ofte skaber forvirring, og ved at skabe små erindringsrum.

»Vi vil gøre centret så hjemligt som muligt. Det betyder, at vi f.eks. vil skabe et sløjdværksted og en slyngelstue, hvor vi forsøger at skabe erindringer hos de ældre med forskellige tiltag,« siger hun.

Der vil blive 60 boliger og 20 korttidspladser på det nye plejecenter, og især korttidspladserne glæder Favrskov Kommune.

»Vi får mulighed for at forebygge indlæggelser på hospitalet ved at benytte vores nye akutpladser, og det gavner både os og hospitalerne på sigt,« forklarer Lone Glarbo.

Det er stordriftsfordele og ønsket om i højere grad at få plejecentret til at ligne en del af byen, der er motivationen for at bygge plejecentret i Dommerparken i Hammel, og så var tiden løbet fra de nuværende plejecentre.

»Elmehøj og Skaghøj er ikke tidssvarende plejecentre, og med det nye center forsøger vi at åbne os mere op imod byen.«

Fotoserie: Hadstens nye sportsfaciliteter blev fejret med manér

Byggeriet, der er det dyreste i Favrskov Kommunes historie, har været udbudt i en såkaldt omvendt licitation. Favrskov Kommune har udbudt projektet med et fast beløb for på den måde at undgå at overskride budgettet. Flere har budt ind på projektet, men til en langt højere pris end det fastsatte budget, og derfor er Lone Glarbo yderst tilfreds med prisen på den nuværende aftale.



»Det er simpelthen bare det, det koster. Med det nye center kan vi tage mere hensyn til de ældre, og vi kan samle alle i ét center, hvilket naturligvis også giver nogle økonomiske fordele.«

Der er rejsegilde på det nye plejecenter den 28. august 2018, mens beboere og medarbejdere fra de nuværende plejecentre forventes at flytte ind i midten af 2019.