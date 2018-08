Kend dit land: Samtlige 4.-klasseselever i Favrskov Kommune på dannelsestur rundt i Danmark

Favrskov Kommune er den første af i alt ni kommuner til at sende skoleelever på udflugt i det danske land. De er nemlig med i pilotprojektet Kend dit land, der er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Skovvangsskolen i Hammel har netop sendt sin første klasse afsted. Det er specialklassen på 4. årgang, der er draget til Energimuseet i Tange, og det er blot ét af mange udflugtsmål for 4.-klasserne den kommende tid.



Ole Pilgaard er viceskoleleder på Skovvangsskolen. For ham har det været vigtigt, at også specialklasserne på skolen fik mulighed for at opleve en del af Danmark, de ikke kendte til på forhånd.

Projektet er en foræring, der passer præcist ind i det, vi vil skabe for børnene i vores kommune. Det her er en dannelsesrejse for børnene, hvor der både indgår et fagligt og et socialt aspekt. Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune. Projektet er en foræring, der passer præcist ind i det, vi vil skabe for børnene i vores kommune. Det her er en dannelsesrejse for børnene, hvor der både indgår et fagligt og et socialt aspekt.

»Vi har den største gruppe af specialklasseelever, og de har lige så meget brug for at opleve som almenklasserne. Derfor har vi fået lavet en tur til dem, der ikke ligger så langt væk, men som alligevel giver anledning til læring,« siger han.

Skovvangsskolen vil løbende sende 4.-klasseselever afsted på forskellige ture, og så vil nogle af børnene skulle formidle nogle af oplevelserne som et led i en efterlæringsproces.



»Vi vil meget gerne åbne skolen mod resten af samfundet, og det her projekt giver eleverne nogle oplevelser og billeder, der bare sidder fast i længere tid,« siger han.

Projekt Kend dit land Ni kommuner er udvalgt til projektet Kend dit land: Billund, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Jammerbugt, Kalundborg, København, Rebild og Viborg. Et eksempel på én af 10 ruter, som kommunerne kan vælge imellem: Ruten strækker sig fra Østjylland til hovedstadsområdet: Nationalmuseet, Trelleborg, Arken, Romu Ragnarock, DR Byen, Det Kgl. Teater (Operahuset), Dyrehaven i Klampenborg

Børnene skal opleve deres rødder

I Favrskov Kommune glæder man sig over pilotprojektet, der giver børnene mulighed for at dykke ned i kulturelle og historiske institutioner i Danmark.



»Projektet er en foræring, der passer præcist ind i det, vi vil skabe for børnene i vores kommune. Det her er en dannelsesrejse for børnene, hvor der både indgår et fagligt og et socialt aspekt, og hvor oplevelserne gerne skulle gøre børnene rigere som mennesker,« siger Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune.



Hun fortæller samtidig, at hun opfordrer skolerne til at lægge vægt på det faglige arbejde, der kan være med oplevelserne både før og efter.



»Nu er eleverne fra Skovvangsskolen på Energimuseet i Tange, og der er det oplagt at arbejde med naturfaget og forsøge at sætte besøget ind i en faglig kontekst også.«

Formålet med Kend dit land er, at børnene i de ni udvalgte kommuner skal øge kendskabet til Danmarks kultur og historie. Projektet bliver kaldt en dannelsesrejse i miniformat og består af 10 busruter, der alle indeholder kultur- og naturtilbud for børn.



Favrskov ønsker en røgfri fremtid

En dagstur rummer op til tre besøg, og busruterne strækker sig over hele Danmark. Meningen er, at eleverne skal have oplevelser i dele af Danmark, de ikke kender til, og alle besøgssteder er udvalgt nøje ud fra kriterier om væsentlighed i forhold til national og regional betydning, hvor både natur, kultur og historie er repræsenteret på ruterne.

Der er afsat 2,2 mio. kr. fra staten til projekt Kend dit land. Staten yder tilskud til overnatning, forplejning, undervisningsforløb entré og forsikring.